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姚正玉、王家貞獲國民黨徵召南市立委 要下架民進黨

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市議員王家貞（左二）、中華日報副總編輯姚正玉（右一）今獲國民黨中常會通過，徵召參選台南市第3、第5選區立委。圖／姚正玉提供
台南市議員王家貞（左二）、中華日報副總編輯姚正玉（右一）今獲國民黨中常會通過，徵召參選台南市第3、第5選區立委。圖／姚正玉提供

國民黨中常會今天通過徵召姚正玉、市議員王家貞分別參選台南市第3、第5選區立委，姚表示，這是榮譽，更是責任，將全力以赴，2014打一場「要正義」、「下架民進黨、活絡大台南」的勝戰。

姚正玉說，此次選戰訴求「正義」，雖然有些八股，但套句韓劇「造后者」中的競選口號「沒有正義的權力是暴力、沒有權力的正義沒有意義」。綠色執政在台南30年，市府、議會、立法院的發言權都由一種聲音獨大、同一批人主掌，這幾年的爐渣案、光電案、槍案、治安事件、工程弊案，已讓台南市民逐漸失去信心和耐性。

去年底市長選舉，謝龍介主戰，已看到曙光，姚正玉表示，這次總統和立委選舉，攸關人民的安全、生活與下一代未來，這是一場捍衛中華民國、守護台灣的選舉，是一場戰爭與和平的抉擇之戰，自己決定承擔這項重責大任，攜手理念相同的鄉親同胞，下架民進黨，為台灣找出路。

姚正玉說，第3選區北區安南區，對手是布局市長的資深立委、是地方服務近30年的認真民代，這次她參選被認為是「小蝦米戰大鯨魚」，「但戰士沒有選擇戰場的權力，既然上場就全力以赴，打出信念與價值」，相信大家同心協力、一棒接一棒，台南的綠色高牆終究會被推倒。

姚正玉目前擔任中華日報副總編輯，去年市議員選舉，獲國民黨徵召參選第一選區市議員，以高票落選。

台南 立委選舉 議員

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