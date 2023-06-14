影／全產總工會提建言 蔡英文責成部長回去研究

全國產業總工會今天舉行第七屆會員代表大會第四次會議，蔡英文總統與勞動部長許銘春都到場祝賀，理事長江健興致詞時當面對勞工政策提出建言，蔡英文總統責成部長要回去研究。

江健興表示，已經有一百多個國家已經有最低工資法，台灣不能沒有，其次台灣新制退休提撥率要提高，當初的勞委會表示十年要檢討，現在已經十八年都沒有調整了，勞委會也升格為勞動部，勞動不像公務員的雇主（政府）提撥9.75%，必須提高現行的6%，讓勞工退休能安心，再者拒絕低薪過勞，經濟的果實要共享，也改善貧富差距，最後要產業民主，設置勞工董事，讓企業內設置工會，工會再推舉董事。