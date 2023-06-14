日本擬排核廢水引爆反彈 陳建仁：持續監控周遭海域

日本預計最快7月排放核廢水入海，引發周邊國家反彈。行政院長陳建仁表示，去年至今我原能會三度派員前往日本，了解相關事宜，也希望日本排放核廢水，都能符合國際標準，政府也會持續監控周遭海域海水輻射狀況。

交通部公路總局今天下午舉行「TPASS行政院通勤月票」啟動記者會。

談到福島核廢水排放一事，陳建仁會前受訪表示，行政院早成立跨部會平台來處理此事，且從去年到現在，已有3次由原能會派員前往日本，了解相關議題，進一步了解排放事宜，也希望日本在排放核廢水的時候，都能符合國際標準，政府也會持續監控我們周遭海域海水輻射狀況。

另外，也會持續監控從日本進口的相關食品，還有相關環境樣本，或者相關漁產等輻射量。他強調，政府早有準備，且做很好監控，事先部署，相關資訊也會公開讓民眾了解，讓國人放心。