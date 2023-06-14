侯友宜捲餵藥案反嗆賴清德 陳建仁：多留心促孩子健康

新北市板橋幼兒園餵藥案延燒，新北市長侯友宜質疑該案遭有心人士操作抹黑，直指太多假訊息引發恐慌，並反嗆民進黨總統參選人、副總統賴清德，中央打假訊息的打詐辦公室，不知有無運作？行政院長陳建仁籲侯友宜「多留心」，面對促進孩子健康，有更好保障。

交通部公路總局今天下午舉行「TPASS行政院通勤月票」啟動記者會。對於侯友宜反嗆打詐辦公室有無運作，陳建仁會前受訪表示，全國人民非常關切新北市幼兒園事件，此事經檢調調查，希望調查出真相，給國人交代。

他強調，對於該幼兒園事件，大家最關心兒童健康與安全，呼籲侯友宜多留心，面對促進孩子健康，有更好保障，這也是我們最重要的期盼。

陳建仁也強調，政府為了打詐工作，推動新世代打擊詐欺策略行動綱領1.0，並成立防詐辦公室，全力做好此事；防詐需要中央、地方和民間一起努力，「少點口水，多點努力」，才能做好這個工作，符合人民期待。