批綠阻藍赴海峽論壇 朱立倫酸：賴清德想和習近平晚餐

海峽論壇16日登場，國民黨主席朱立倫今天在中常會表示，民進黨意圖阻擾國民黨前往參加海峽論壇，如果連這樣民間交流都要不斷抹紅、反對，「請問賴清德所提要和習近平共進晚餐，這不是天方夜譚嗎？」這是欺騙選民、騙取選票的惡質手段，國民黨希望兩岸能真正交流、對話。

朱立倫表示，對人類來講，和平是最高的目標，「和平是無價的，戰爭是無情的」，大家都不願意見到任何的衝突、戰爭，追求和平是國民黨最重要的目標；國民黨是最愛台灣的政黨，現階段兩岸最重要的是透過交流、對話達到和平，國民黨的「雙D戰略」是現階段對於台灣最有利的做法。

朱立倫批評，民進黨的「抗中保台」在去年已經破產了，民進黨主席賴清德想要用變相的「和平保台」，卻提不出任何具體的做法，實際上繼續執行所謂「務實台獨」，堅持他們的意識形態，持續進行抗中、反中、去中，兩岸之間不可能透過這樣方式有任何的交流、對話。

朱立倫表示，16日在廈門舉行的第15屆海峽的論壇，他期望透過民間的交流活動能創造兩岸之間的對話、交流、減少誤會，並解決台胞台生、台商的問題。但民進黨執政當局又再次試圖抹紅所有參與海峽論壇的朋友，不但禁止中央各機關人員參與，也不樂見地方政府帶團參與，同時不斷提出很多抹紅的說辭，意圖阻擾國民黨前往參加海峽論壇。

朱立倫指出，海峽論壇15屆以來，國民黨不論在野或執政，透過這樣的民間交流，的確創造兩岸之間相互了解，化解一些誤會，共創雙贏，這就是國民黨參與這些民間交流活動或論壇最重要的目的。希望這次活動也能夠順利成功，也希望民進黨執政當局能真正放下意識，不要繼續製造障礙。

朱立倫說，如果連這樣民間交流都要不斷抹紅、反對，「請問賴清德所提要和習近平共進晚餐，這不是天方夜譚嗎？」這是欺騙選民、騙取選票的惡質手段，國民黨希望兩岸能真正交流、對話。

朱立倫強調，美國在台協會（AIT）處長孫曉雅已經明確表達美國國務卿布林肯應該會在這周末到大陸訪問，美方希望透過交流跟對話，也樂見台灣各政黨跟大陸建立對話管道；國民黨早就在做，而且持續在做。而民進黨只是嘴巴講要和平，不斷用台獨、反中、抗中、去中來製造兩岸交流障礙。

此外，國民黨中常會今也提名3位立委參選人，包括台南市第3選區徵召姚正玉、台南市第5選區徵召王家貞及平地原住民選區提名黃仁。