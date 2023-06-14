批綠推光電毀農漁、生態 藍疑：力推種電有利益糾葛？

政府力推光電政策，國民黨立法院黨團今表示，民進黨為了蔡英文總統非核家園政策，不惜毀壞農地、山林及生態，從山邊到魚塭都種滿了光電板。國民黨立委鄭麗文質疑，今年六月行政院副院長鄭文燦指示加速完成相關法規修法，讓國有土地可種電，也要求財政部國產署研議以「委託經營模式」讓租用者繼續租用國有土地設置光電「背後到底是什麼樣的龐大利益糾葛？」

國民黨團今在立法院舉行記者會。鄭麗文指出，民進黨執政最後一年，正在進行最後一撈，為了加緊綠能達標，背後有龐大的種電計畫，不惜破壞台灣地表生態，嚴重影響台灣農漁民生計，是一個毀農、滅農，完全破壞台灣原生態的政策。

鄭麗文說，尤其台灣濕地已遭到光電板嚴重破壞，30年復育計畫中包括黑面琵鷺在內的鳥類生態，面臨到喪失棲息地的危機。臨海的山坡地更是千瘡百孔，墾丁、恆春濱海沿路，可以看到臨海山坡地整個景觀已布滿光電板。

鄭麗文指出，今年6月12日鄭文燦召開「綠能加速會議」，指示中央到地方包括台電在內的相關單位，全力發展綠能，尤其特別針對所謂「低地力農地」、「林相不佳」的台糖土地，加速完成相關法規修法，讓這些國有土地可以種電。

另外，在財政部國有土地提供設置光電一事，要求財政部國產署研議，以「委託經營模式」讓租用者繼續續租用種電。

鄭麗文質疑，這背後到底是什麼樣的龐大利益糾葛，這是一個出賣台灣國土家園的「賣台計畫」？行政院更要求台糖公司招標「林相不佳」設置供電土地；這一連串計畫引起台南、屏東農漁民的反彈，蔡政府的種電計畫，徹底剝奪他們的生計。

國民黨立委吳怡玎也表示，一座核電廠所產出的電，若換成光電板，佔地效益落差大，核四占地60多公頃，設置6個反應爐，6座發電機，每座發電機可產出1350MW裝置容量；在台南將軍、七股廢棄鹽灘地，面積是214公頃，光電板裝置容量150MW。

換句話說，同樣的裝置容量，核電裝置容量因素為90%，太陽能為14%，核電發電量是太陽能的6-7倍，平均一公頃核電廠發電量，需要1200多公頃土地用來設置光電板，才能獲得同等的光電量。

吳怡玎指出，於是當廢核後，光電業者開始掠奪農地。近期，台南力暘能源公司遭到檢方搜索，遭控非法取得土地。

國民黨立委廖婉汝表示，蔡政府拚光電卻毀掉屏東，濱海公路沿路風光變色，整排高牆後都是光電板，沿山公路東一塊、西一塊光電板，眼前所見的田園景色，幾乎都是光電板。

廖婉汝指出，例如整個屏東縣車城鄉小尖山地區，620筆國有土地都規劃為「太陽光電設置申請」區域，國產署召開說明會，鼓勵當地農民來承租，甚至說出，「你不租，會有業者搶著租」。

廖婉汝說，當光電業者在農地周邊種滿了光電，這讓原本種植芒果的農民，還能夠再種植芒果嗎？當農民們的鄰居都是光電板時，台灣還能生產出什麼農作物？高經濟作物還能種植嗎？現在甚至傳出蔡政府計畫，將在牡丹水庫也開始計畫種電。

廖婉汝要問問蔡政府，真的有必要為了錯誤的能源政策，無所不用其極也要不惜毀農、滅農嗎？蔡政府到底要留給後代的是什麼？難道是一片片的光電板嗎？