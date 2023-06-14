義大利參議院副議長訪台 外交部：誠摯歡迎

義大利參議院副議長錢益友 （Gian Marco Centinaio）及參議員慕雷莉（Elena Murelli）等三人今應邀訪台，外交部指出，副議長錢益友所率的訪團，是義大利新政府上台後，國會議員首次組團來訪，外交部表達誠摯歡迎之意。

外交部今指出，義大利參議院副議長錢益友一行人於6月14日至19日訪台，並表示，本訪團是義大利新政府上任後，國會議員首次組團來訪，也是義大利國會訪台最高層級，彰顯台義雙方緊密關係和友好情誼，外交部對此表達誠摯歡迎之意。

外交部表示，錢益友一行人將晉見蔡英文總統、拜會立法院長游錫堃、衛福部長薛瑞元、農委會主委陳吉仲、故宮博物院院長蕭宗煌、經濟部政務次長陳正祺、台南市長黃偉哲，並將接受游錫堃及外交部長吳釗燮款宴，及參訪我國相關政經、農業及文化建設。

外交部說，近年台義兩國關係大幅提升，錢益友和慕雷莉以實際行動聲援台灣，今年5月兩人參與歐洲各國議員連署，公開支持台灣參與「世界衛生組織」（WHO）及出席「世界衛生大會」（WHA），近兩年義大利國會也先後以提案及質詢方式，呼籲關注台海情勢，維護區域安全與穩定。

這次訪團深入瞭解台灣的發展現況，未來將持續強化台義雙方在政治、經濟、貿易、科技、中小企業、青年族群及文化與藝術等領域的具體交流與合作，提升雙方友好夥伴關係。