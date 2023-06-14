蘇永欽倡修法調高大法官門檻 綠委反譏破壞制度參與者

前大法官蘇永欽今天說，我國大法官的問題出在制度，因此主張修正立法院職權行使法，提高同意門檻為超過全體立法委員3分之2。民進黨立委鍾佳濱表示，他很認同大法官的運作制度遭到破壞，但是破壞者是前總統馬英九，而其中的參與者就叫做蘇永欽。

中華人權協會上午在立法院舉行記者會，蘇永欽在會中提到，我國大法官的整體制度設計糟糕，總統（黨派）跟立法院（多數黨）一致的機會大，屬於完全執政，呼籲修正「立法院職權行使法」第29條，提高同意門檻為超過全體立法委員3分之2，嚴審大法官被提名人。

鍾佳濱說，「前面講得頭頭是道，後面的解方莫名其妙」，其實在任何民主國家，國會多數黨跟行政權是否為同一政黨，兩種情況都有，蘇永欽講的是民主國家常見的兩種狀況，難道邏輯上還會有第三種可能。

鍾佳濱表示，如果說握有行政權的政黨，未來將在國會擁有多數，「這個好像講得太快了」，因為現在根本沒有辦法推論，而不管總統跟國會多數黨是否為同一政黨，其實都不構成大法官在國會同意權行使的額數問題。

鍾佳濱舉例，美國的總統跟國會多數黨，經常不是同一政黨，甚至還有兩個國會，但是美國也沒有因此而調整同意權行使的額數，「這種東西不是那麼必然，沒有人可以保證，很多國家都會遇到這種情況」。

鍾佳濱指出，我國的大法官目前是任期制度，當初就是被馬英九所破壞，其中一個參與者叫做蘇永欽，當年馬英九提名蘇永欽為大法官並為司法院副院長，基本上就是在破壞原修憲者調整司法院大法官的任期制與額數。

鍾佳濱表示，他當年就是原修憲者，他在擔任第三屆國大代表的時候，曾經參與第四、五、六次憲法增修條文的修改，當時提出半半交錯任期制，其中分為七人團與八人團，前總統陳水扁在2003年分別提名八人團做4年、七人團做8年，並且以七人團的第一位翁岳生為司法院長。

鍾佳濱說，半半交錯任期制讓一半的人先做4年、一半的人可以做8年，4年後馬上就可以提名另外一半，但是在馬英九手上被破壞掉，他原本在2011年、2015年有兩次提名大法官的機會，但是卻在2008年、2010年補提名賴浩敏為大法官並為院長、蘇永欽大法官並為副院長。

鍾佳濱說明，賴浩敏、蘇永欽都是補別人的缺額，但是馬英九給的聘書都是8年，完全破壞遞補制最重要的精神，而且馬英九還先上車後補票，先是給人家8年的聘書，然後回過頭叫國會修改司法院組織法，讓遞補的人任期重新起算，而且寫在法律條文當中。

鍾佳濱表示，他很認同大法官的制度遭到破壞，但是破壞者叫馬英九、參與者叫做蘇永欽，而破壞的標的就是半半交錯任期制，而蘇永欽主張總統跟國會多數黨為同一政黨時，立法院行使大法官人事同意的門檻要拉高，完全就是風馬牛不相及。

鍾佳濱強調，從比較政府的理論來看，總統跟國會多數黨是否為同一政黨，在民主國家來說，情況所在多有，只要是正常的民主國家，兩種情況都經常會發生，但是也沒有看到任何一個國家，因為總統跟國會多數黨為同一政黨，就要調整國會行使同意權的額度。