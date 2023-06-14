「我的餐盤」害攝取過多熱量？ 專家籲速立國民營養法

據最新國民營養調查結果，2017到2020年間，台灣成年男性肥胖及過重的盛行率接近六成。台灣營養基金會董事長黃青真今天出席「健康不能就這樣算了！國民營養及健康飲食促進法、癌症新藥多元支持基金還要繼續拖下去？」記者會時指出，「國民營養及飲食促進法」卡關多年，且衛福部國健署推動多年的「我的餐盤」計算方式恐讓民眾攝取過多熱量。

國健署近年以「我的餐盤」推動均衡飲食概念。黃青真表示，我的餐盤口訣中，有一句「每餐水果拳頭大」，她發揮實證精神算出自己的拳頭約為180毫升，若依照「每餐水果拳頭大、菜比水果多一點、飯跟蔬菜一樣多」口訣換算，實際攝入的熱量竟比「每日飲食指南」高出了300、400大卡。

黃青真說，有營養系老師測量全班學生拳頭大小進行統計，發現若依照「我的餐盤」口訣，男學生每天攝入的熱量比建議值超出1000大卡，女學生則超出500大卡。黃青真指出，過去30、40年，國民營養與飲食健康的政策推行未有長足進展，也並未投入足夠經費，主管機關層級亦不夠高，且國健署擬定草案的「國民營養及飲食健康促進法」立法卡關多年。

黃青真說，立法院第十屆第七會期日前落幕，至今完成172個議案，不該獨漏與台灣健康相關的重要法案，「否則國人健康只能自求多福。」

台灣基進台北黨部主委、全國醫師醫療產業工會理事長吳欣岱則說，第一線醫療人員觀察到，在現行健保給付下，一般民眾對維護自身健康的動能嚴重不足。她表示，健保針對糖尿病、慢性腎臟病、高血壓等病，均有給付個管師指導民眾飲食控制、生活型態調整。

吳欣岱說，政府在後端疾病的治療與管控投入大量預算，卻未增加前端飲食、健康促進的經費及立法，「很荒謬、也很可惜。」吳欣岱說，期待透過健康促進法規，營造正向飲食文化，協助民眾間接培養對健康負責的態度，此做法同時也能減少醫療支出。

黃青真指出，肥胖與過重是高血壓、高血脂、第二型糖尿病、心血管疾病等多項慢性病的風險因子；國際醫學期刊「新英格蘭」的研究則指出，過重及肥胖是癌症風險因子。若過重及肥胖的盛行率一路攀升，可以預見慢性病等健康威脅造成的醫療需求也將上漲，「甚至未來健保漲價恐怕也無可避免。」她表示，根據營養界學者的觀察統計，飲食品質較佳的民眾，健保費支出顯著降低，每人每年消耗的健保預算低於全國平均4000、5000元。