快訊

宜蘭漁民捕獲1億年「活化石」惡魔鯊 底拖網漁法再掀爭議

為何社群出現#MeToo浪潮？心理作家：與性騷受害者害怕的這一點有關

外交部駐外官桃色糾紛調回外交學院 恐對新人不良影響？

民進黨禮讓 苗博雅宣布參選北市第六選區立委

攝影中心／ 記者林俊良/即時報導
台北市議員苗博雅（右）今天宣布代表社民黨參選台北市第六選區（大安區）立委，社民黨召集人呂鴻志（左）與苗博雅今天在台北市議會召開記者會，呂鴻志表示，近期社民黨收到苗博雅報備，表示將參與2024年大安區的立委選舉，對此社民黨中央與全評委一致同意。記者林俊良／攝影
台北市議員苗博雅（右）今天宣布代表社民黨參選台北市第六選區（大安區）立委，社民黨召集人呂鴻志（左）與苗博雅今天在台北市議會召開記者會，呂鴻志表示，近期社民黨收到苗博雅報備，表示將參與2024年大安區的立委選舉，對此社民黨中央與全評委一致同意。記者林俊良／攝影

民進黨近來持續處理艱困選區立委提名，台北市第六選區（大安區）立委決定禮讓，台北市議員苗博雅今天宣布代表社民黨參選台北市第六選區（大安區）立委，民進黨預計與社民黨台北市議員苗博雅合作，將送交今日中執會通過後正式獲得提名。

社民黨召集人呂鴻志與苗博雅今天在台北市議會召開記者會，呂鴻志表示，近期社民黨收到苗博雅報備，表示將參與2024年大安區的立委選舉，對此社民黨中央與全評委一致同意。

而民進黨黨中央先前已傳出要禮讓苗博雅的訊息，引起黨內部分基層反彈，有人替爭取參選失利的民進黨中央黨部國際部主任謝佩芬、市議員簡舒培抱不平；謝佩芬、簡舒培兩人皆積極爭取出戰，但最後民進黨仍決定禮讓苗博雅。

台北市議員苗博雅（右）今天宣布代表社民黨參選台北市第六選區（大安區）立委，社民黨召集人呂鴻志（左）與苗博雅今天在台北市議會召開記者會，呂鴻志表示，近期社民黨收到苗博雅報備，表示將參與2024年大安區的立委選舉，對此社民黨中央與全評委一致同意。記者林俊良／攝影
台北市議員苗博雅（右）今天宣布代表社民黨參選台北市第六選區（大安區）立委，社民黨召集人呂鴻志（左）與苗博雅今天在台北市議會召開記者會，呂鴻志表示，近期社民黨收到苗博雅報備，表示將參與2024年大安區的立委選舉，對此社民黨中央與全評委一致同意。記者林俊良／攝影
台北市議員苗博雅今天宣布代表社民黨參選台北市第六選區（大安區）立委，民進黨預計與社民黨台北市議員苗博雅合作，將送交今（14）日中執會通過後正式獲得提名。記者林俊良／攝影
台北市議員苗博雅今天宣布代表社民黨參選台北市第六選區（大安區）立委，民進黨預計與社民黨台北市議員苗博雅合作，將送交今（14）日中執會通過後正式獲得提名。記者林俊良／攝影

2024大選 立委選舉

延伸閱讀

民進黨擬合作苗博雅參選立委 簡舒培：無法支持

大安區禮讓苗博雅 簡舒培臉書開砲、謝佩芬心情複雜

代表「非藍陣營」出征大安區立委 苗博雅：國會需要忠誠在野黨

民進黨立委布局 竹市林志潔、彰化吳音寧、大安區苗博雅

相關新聞

民調有爭議？國民黨中正萬華立委初選結果難產

國民黨台北市第五選區（萬華、北中正）立委黨內初選，原訂今早10時將公布民調結果，現場大批媒體守候，就在12時12分許，市...

綠徵召吳音寧選彰化立委 宣傳車亮相 北畜前總經理助陣

民進黨2024大選提名策略小組昨天開會，建議彰化縣第三選區立委徵召北農前總經理吳音寧參選，今天可望獲中執會通過，吳音寧今...

大安區禮讓苗博雅 簡舒培臉書開砲、謝佩芬心情複雜

民進黨提名策略小組昨天開會，通過大安區立委參選人將禮讓社民黨議員苗博雅，苗今天早上舉行記者會表示，會盡力爭取所有人支持，...

藍營今公布民調 郭昭巖趕場、鍾小平稱「相信我領先」

國民黨台北市黨部預計今日10時公布第五選區（萬華、北中正）立委初選民調結果，不過11時30分仍還在討論內容。原本預計出席...

代表「非藍陣營」出征大安區立委 苗博雅：國會需要忠誠在野黨

民進黨提名策略小組昨天再度開會，建議台北市第六選區（大安區）將支持社民黨議員苗博雅參選，她今天在社民黨召集人呂鴻志陪同下...

綠推吳音寧 謝衣鳯問賴：是不是我較能實現和平保台？

民進黨可能徵召北農前總經理吳音寧參選彰化縣第三選區立委。該選區國民黨立委謝衣鳯今表示，尊重各黨提名，希望是君子之爭，但過...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦