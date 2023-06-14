民進黨禮讓 苗博雅宣布參選北市第六選區立委

民進黨近來持續處理艱困選區立委提名，台北市第六選區（大安區）立委決定禮讓，台北市議員苗博雅今天宣布代表社民黨參選台北市第六選區（大安區）立委，民進黨預計與社民黨台北市議員苗博雅合作，將送交今日中執會通過後正式獲得提名。

社民黨召集人呂鴻志與苗博雅今天在台北市議會召開記者會，呂鴻志表示，近期社民黨收到苗博雅報備，表示將參與2024年大安區的立委選舉，對此社民黨中央與全評委一致同意。

而民進黨黨中央先前已傳出要禮讓苗博雅的訊息，引起黨內部分基層反彈，有人替爭取參選失利的民進黨中央黨部國際部主任謝佩芬、市議員簡舒培抱不平；謝佩芬、簡舒培兩人皆積極爭取出戰，但最後民進黨仍決定禮讓苗博雅。 台北市議員苗博雅（右）今天宣布代表社民黨參選台北市第六選區（大安區）立委，社民黨召集人呂鴻志（左）與苗博雅今天在台北市議會召開記者會，呂鴻志表示，近期社民黨收到苗博雅報備，表示將參與2024年大安區的立委選舉，對此社民黨中央與全評委一致同意。記者林俊良／攝影 台北市議員苗博雅今天宣布代表社民黨參選台北市第六選區（大安區）立委，民進黨預計與社民黨台北市議員苗博雅合作，將送交今（14）日中執會通過後正式獲得提名。記者林俊良／攝影

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