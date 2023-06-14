郭台銘邀孫曉雅談和平宣言 重申不求任何職位

鴻海創辦人郭台銘今天在臉書公開邀請美國在台協會（AIT）處長孫曉雅面對面討論金門和平宣言。郭台銘想詢問，中美關係未來的發展方向，台灣需要什麼戰略和作為。郭也重申，他不求任何職位，只是以中華民國國民身分全心致力於維護台灣的和平。

郭台銘臉書全文：

第一，當前影響台灣、乃至影響全世界最重大的中美關係，正在朝什麼方向發展？

第二，面對快速變化中的局勢，我們的政府採取了什麼反應方針？

第三，我們最為迫切需要的，是什麼樣的策略與作為？

我願意提供我依憑幾十年穿梭在中國大陸與美國之間，反覆協調政治與經濟領域的經驗，認真思考得到的答案，給大家參考。

關於第一個問題：美國明確要轉彎，尋求和中國更友善的對話，降低衝突敵意，將兩國關係從之前愈來愈接近戰爭的情況，朝相反方向拉。美國國務卿布林肯即將訪問中國，在產業面，美國相應放鬆半導體在中國在質與量上的擴展，是再清楚不過的明證。

關於第二個問題：我們執政的民進黨政府卻仍然依照之前的方向，持續強調備戰，從各個層面，固執地升高兩岸間的緊張。端午節即將來臨，蔡英文總統大動作訪視軍事機構，還刻意安排和第一線人員對話，鬧出被中共解放軍警示廣播打斷的尷尬場面，這是讓人不得不憂心的做法。

關於第三個問題：我完全同意美國在台協會孫曉雅處長的公開建議──中華民國未來的總統應該更積極尋求和中華人民共和國對話。美國要開展新的對話管道，政策上同步希望台海兩岸更多善意互動，這是合理的配套安排。然而孫處長約訪會面的三位總統候選人在這方面有什麼基礎、有什麼準備嗎？

讓我重申，台銘不求任何職位，只是以中華民國國民身分全心致力於維護台灣的和平，所以我草擬、發表了《金門和平宣言》，公開請求每一個謀求大位、也必須承擔最高政治責任的人，採納我的《和平宣言》作為兩岸關係的政策指導原則。因為隨著時間情勢愈來愈明顯，並不是美國政策轉彎，希望兩岸自行多多對話，對話就能展開。對話需要互信，互信需要找到雙方都能接受的原則。這是「和平」的前提，這也是我的《和平宣言》嚴正、謹慎要提出的。

我曾經在金門當面把我的和平宣言交給賴清德副總統，我也願意和包括孫曉雅處長在內任何台美政策參與者、負責人，面對面討論《和平宣言》的任何議題。歷史將這樣一個解除兵凶戰危、開創太平的機會交在我們手裡，台銘敬邀所有不願錯過此機會的朋友，大家一起來努力！