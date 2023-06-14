陳明通學倫爭議下莊 王鴻薇：政治干擾學術再添一筆

國安局前局長陳明通涉學術倫理爭議，國民黨立委王鴻薇日前檢舉其違反學倫。王鴻薇今在臉書上表示，她收到結果但深感遺憾，對台大容忍陳明通違反學術倫理，濫用職權拿學術作政治服務， 也對國家高等教育未來感到憂心，政治干擾學術再添一筆。

王鴻薇今在臉書發文，文章以「陳明通安全過關爽領退休金」為名。王鴻薇指出， 陳明通學倫案調查結果出爐，她身為檢舉人，一直到今天才收到結果，台大對於陳明通的「違反學倫」顯然是力挺到底。

王鴻薇說，即便行政院副院長鄭文燦、新竹市前市長林智堅抄襲已認定，即便至今陳明通還是堅持林智堅抄襲是冤案，即使台大認定陳明通有違失，但是畏於陳明通的特殊身份仍然不解聘，就是要將這份退休金，當作阿通師的畢業禮物。

王鴻薇強調，對於台大做出的結論，我深表遺憾， 台大容忍陳明通違反學術倫理， 濫用職權拿學數術作政治服務， 也對國家高等教育未來感到憂心，陳明通成為最壞的示範，指導市長、行政院副院長論文抄襲，民進黨、台大都為其粉飾太平，還可以風光退休，政治干擾學術再添一筆。