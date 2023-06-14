新型金融犯罪頻生 李貴敏：im.B詐騙凸顯綠色政權外行

國內發生im.B詐騙案，凸顯我國缺乏對新型態金融犯罪的認知，國民黨立委李貴敏今表示，im.B事件已驗證綠色政權的外行，在人工智慧崛起、數位經濟茁壯之際，台灣將何去何從？

李貴敏說，im.B詐騙事件爆發後，有關政商勾結和行政疏失的報導陸續出籠。以金管會為例，日前就有媒體指出：「2016年，調查局即接獲檢舉立案調查im.B，卻因金管會一紙公文稱其模式『未違反銀行法』使偵辦貽誤7年」，金管會近日更就此發布澄清稿，強調從未表示沒有違反銀行法。但是，民眾關心的不是「有沒有『表示』意見」，而是「有沒有『違法』」？

李貴敏質疑，如果曾在「2018年9月就將該案移送調查局」，何以事過六年沒有結果也不追問？既然知有違法並移送，不用盤點或調查有無類似違法情事嗎？難怪民眾會質疑，究竟行政機關是不了解新形態交易模式而不知如何監管？還是因為涉及綠色權貴而不敢監管？

李貴敏提到，伴隨著數位科技高度發展，新形態產業發展早已異於傳統交易方式。以金融商品為例，從虛擬貨幣誕生，到現在APPLE公司聯手高盛推年利率4.15％儲蓄帳戶，都是以科技方式進行金融交易。如果政府部門依舊堅持以傳統金融交易模式來認定或規範金融科技，自然與實際狀況格格不入，也窒礙難行、問題叢生。

李貴敏稱，就以手機支付為例，在電子支付未普及前，有誰會相信只要手機在身，不需要現金和信用卡就可以解決支付問題？甚至連乞丐都接受電子支付收款？

李貴敏進一步質疑，問題是電子支付盛行後，手機業者或電子支付公司對於其用戶消費、偏好及習性將可完全掌控。不論收支來源、種類、金額、對象等也都瞭若指掌。如其等擬透過推播方式促銷商品或服務，或將用戶個資供作選舉或其他目的使用，將易如反掌。

李貴敏指出，尤其數位交易畢竟與實體交易不同，在用戶取得實體之前，不過是透過「數據」表徵其權利而已。如果無法確保該數據真實有效，或該數據無法如其所表徵之內容落實時，其與詐騙又有何差異？

李貴敏表示，此所以美國證券交易委員會（SEC）對幣安（Binance）及Coinbase進行調查，指控這2家公司在未向監管機構註冊情況下，非法提供證券交易。依美國法令規定，「有價証券」定義十分廣泛，也包括SEC「投資契約（Investment Contract）」。就此，SEC主席詹斯勒（Gary Gensler）也指出，既然加密貨幣多涉及「投資契約」，加密貨幣證券發行商理應遵守證券交易法規定，也應先取得SEC核准。

李貴敏強調，反觀國內，im.B事件已驗證綠色政權的外行、「頭痛醫頭、腳痛醫腳」、「能甩鍋就甩鍋」、「相互推諉」，以及只知拖延時效的不負責態度。但可憐的依舊是國內產業和平民百姓。尤其，在人工智慧崛起、數位經濟茁壯之際，台灣將何去何從？百姓又將如何應對？