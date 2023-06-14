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【重磅快評】對抗日本福島核廢水入海 政府不能軟趴趴

聯合報／ 主筆室
日本測試福島核廢水排放入海進入第三天，周邊國家磨刀霍霍。美聯社
日本測試福島核廢水排放入海進入第三天，周邊國家磨刀霍霍。美聯社

日本測試福島核廢水排放入海進入第三天，由於東電關起門自家做，加上對外宣稱「試運轉」不是排放稀釋後的核廢水，而以淡水瓜代看看排放管作用是否順暢；低調運作，日本境內環保、漁業人士抗爭看不出升高，但周邊國家磨刀霍霍，包括香港宣稱一旦測出廢水有放射性，將暫停日本水產品進口；南韓反福島核廢水入海相當積極，反日本水產品進口箭在弦上。

中共反對福島核廢水入海一向積極，因為華北、渤海的漁獲已受害很久，福島核災後北太平洋捕獲的六線魚〈大陸稱野生黃魚〉竟然含放射性銫超標達五千倍，迫使大陸民眾放棄最常吃的野生黃魚；現況是放射性銫的狀況不易改善，但已確知放射性氚更是無法去除，危害更大；東電委請東芝研發可以去除核廢水中五十二項核種的儀器，但對放射性氚就是束手無策。

台灣以哈日聞名，對福島核廢水入海一事一直反應軟弱，這兩年的說詞是「組跨部會小組嚴正與日本交涉」，這話當然是蓋棉被講給自己聽，原能會、經濟部、農委會、衛福部到了幾個？政府的動作還比不上北海岸的漁民，他們站在海邊大聲抗議，他們講得對「福島核廢水入海，整個太平洋就完了」。

福島現存高濃度核廢水估計至少一百三十五萬噸，數量極其巨大，但更讓人憂心的是稀釋核廢水的過程、標準完全不透明；唯一公開的是：興建一條一公里長的海底排放隧道；一公里夠嗎？為什麼不是聯合國原能總署〈IAEA〉監督及背書？福島旁的太平洋是親潮、黑潮交會處，日本有什麼把握能把稀釋後的廢水排進北太平洋洋流？而不是送進親潮裡？沿太平洋西岸直奔台灣？

不客氣的說，咱們核三溫排水的排放渠也將近一公里，最重要的是我們核三壓水式反應爐，溫排水系統與反應爐完全隔絕，亦即溫排水絕不會有輻射物質；與福島事故後不斷灌海水至反應爐降溫截然不同；福島核廢水不但含放射性物質，且是爐心降溫產出的巨量高濃度廢水，東電自家關起門來對外放話「處理水」很安全，誰能相信？

政府即使知道福島核廢水排放入海是不得不然，但也請不必代日本計算，洋流繞太平洋一圈即使來台灣也是七年後，「濃度更低了」真不是人話。

福島核災 日本

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