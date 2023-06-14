悠遊卡興櫃前董座反擊了！憂被政治化...點出3大考量

悠遊卡公司興櫃案，引發台北市長蔣萬安與前市長柯文哲隔空互槓。前董事長陳亭如今天在臉書以千字文表示，蔣萬安一上任，悠遊卡公司就有向蔣市府報告興櫃一案，陳亭如今天也以專業經理人身分，認為悠遊卡公司布局興櫃的3個考量。包括公司公開發行以後，未來如要增資，降低原股東持股本來就是不可避免的；興櫃才是一種有效防堵賤賣資產的方法

陳亭如說，悠遊卡公司進入資本市場是一個嚴肅的過程，有相關的法令依循、資格，甚至數個監理機構的審核，核准，更有龐大同仁、專家的努力；能成功掛牌的過程很難輕忽草率。

陳提到，悠遊卡公司布局興櫃的3個考量，第一，公司公開發行以後，未來如要增資，降低原股東持股本來就是不可避免的。悠遊卡2022年6月，依金管會規範公開發行後，因公司股權未達分散標準，未來要現金增資時，依據募發準則規定，本來就需要有至少10%對外公開募集（並非有些人說，公司缺錢只要原股東注資就好無需市場募資），況且興櫃時，原股東的持股僅稀釋2.5%，那是法定最少的造市用股份，讓市府失去掌控並非事實。

陳亭如也提第二個考量，指興櫃才是一種有效防堵賤賣資產的方法。登錄興櫃後，悠遊卡公司有公開市場股價，為維護公司利益，不論辦理公開募集或是洽原股東、特定人認購，需參考興櫃公開交易價格訂定合理現增價格，且募集程序公開透明，不易被操弄；未興櫃時，公司要辦現金增資，只要有專家鑑價，董事長董事會同意，價格就可以被決定，明眼人都知道哪種方式股票價格容易被操弄。

陳說，她跟前總經理邱昱凱在整個過程，堅持除法令要求以外，興櫃前沒有其他人拿到公司股票，以確保原股東，包括市府權益；她自己也從未想要持有悠遊卡股票；也或許這樣，阻礙了想參與利益的人導致今天的抹黑。

陳亭如也提到第三個考量，是公司經營應隨時注意競爭劣勢，時程上來說，同業陸續在準備興櫃，更有搶先完成的；悠遊卡係唯一有獲利的電子支付公司，不應落後其他同業；有多元的資金選擇，悠遊卡未來如需面對跨境合作，蘋果合作，市占競爭，數據發展等新業務，都準備好了擴大規模的機動性；超前部署的確是專業經理人應有作為；不期待非專業人士了解，但不應被汙衊。

陳亭如說，以結果看來，悠遊卡目前股價穩健在淨值的8至10倍，除了公司價值倍增；還讓全民都能參與投資悠遊卡（至今應已超過千名股東）悠遊卡除了是股東的，現在可以是全民的，

期待北市府的深入了解，相信透過這個過程，市府會以公司未來發展，以及給台灣全民更好的悠遊服務為主要考量，而不會將興櫃議題政治化。