【專家之眼】美中關係緩和？

自2月份氣球事件之後，美方取消了高官訪問中國的計畫，日前美國一些官員稱，布林肯將於18日訪問北京，這將是美國國務卿五年來的首訪。但中國駐美大使館則表示，中方並無有關布林肯此行的信息，只提到中國與美國進行對話持開放態度，而美國務院也未證實此一訪問，確實值得關注。

在氣球事件後不久，華盛頓就主張重新安排高官訪中行程，總統拜登甚至曾言，美中關係即將解凍。而《華爾街日報》日前報導稱，中國已與古巴達成秘密協議，在距佛羅里達州約160公里的島上建立電子竊聽設施，以便監視美國與相關各國的軍事和商業信號。雖然中美古三方都稱該報導不準確，但仍引起美方的憂慮。

近來由於在台海與南海的軍事行動，美中對峙進一步惡化。日前美國參議院外交關係委員會通過《2023年保護台灣與國家韌性法案》（Taiwan Protection and National Resilience Act of 2023），內容要求美國國防部、商務部、國務院、以及其他聯邦機關向國會報告，美國有什麼選項，以準備應對大陸攻台，該法案將在參議院進行全院審議。而英國媒體也指出，美國、日本和台灣將共享海軍無人偵察機的即時數據。再加上美方拉幫結派，有意將台海問題國際化的話術廣為宣傳，甚至連韓國也加入行列等等，都讓北京看在眼裡。

但美國中央情報局局長伯恩斯5月訪問了北京，中國商務部部長王文濤上個月訪問了美國，並曾與商務部長雷蒙多以及貿易談判代表戴琪會談，再加上安全顧問傑克沙利文也在5月初在維也納會見了王毅。

但中國國防部長李尚福，仍拒絕了美國國防部長奧斯汀，在上周新加坡安全會議期間舉行會議的請求。最近，美國國務院負責亞太地區事務的最高外交官克里滕布林克，日前曾與一名國家安全委員會高級官員一起前往北京，自然與安排布林肯訪中有關。

由此可見，面對美方兩面手法，北京也試圖主動出擊。由此更可推論，氣球事件的性質，與古巴謠傳的意義，都可能會有新的解釋。