綠批私幼餵藥案報告說不清楚 藍肯定侯友宜到議會報告

新北市長侯友宜今天出席私幼餵藥案專案報告，新北市議會民進黨團批評，市府對於專案報告內容說不清楚講不明白，面對社會大眾的質疑新北市政府一樣，沒有查清楚事件真相；國民黨團書記長廖先翔說，肯定侯友宜進議會專案報告，讓家長安心，也讓社會大眾安心。

總召鄭宇恩怒批，市府在專案報告中還是沒有講清楚說明白，究竟藥從哪裡來？究竟是誰餵的藥完全沒有交代，議員質詢問到行政調查的結果市長局長完全答不出來，等於行政調查完全沒有調查清楚。

議員戴瑋姍表示，侯友宜市長夾著尾巴落荒而逃，不敢面對市議會質詢，今天政黨協商民進黨有更多時間可以質詢但議長卻打斷，讓我們沒有辦法適時監督市政府，而侯友宜避重就輕，不願意正面回答問題。

議員卓冠廷表示，6月11日侯友宜說「藥是學校的還是家長的？」今天還說「在未釐清真相前必須毋枉毋縱」。卓冠廷怒批，到今天為止市長都還不知道幼兒體內的本巴比妥來源是什麼，但6/8居然就可以在沒調查清楚的狀況下拔牌幼兒園，還對外定調老師餵毒。

議員陳乃瑜表示，整份幼兒園餵藥專案報告，到現在都還在騙，報告說5月15日接受到報案後就即刻處理，但家長5月22日打電話給教育局，卻回覆說下禮拜才會有專案小組來調查。

議員廖宜琨表示，市長之前說副總統賴清德完全搞不清楚狀況，但是賴清德是以醫師的角度建議新北市應該成立醫療團隊，但市長卻請副總統要求檢察官趕快調查，顯然侯市長不懂我們國家副元首的權責在哪？完全「張飛打岳飛」，搞不清楚狀況。

議員彭佳芸表示，5月15日入園稽查就經稽查了什麼？教育局長張明文結巴回覆「我們尊重稽查人員調查」其實張明文根本沒有做行政調查？所以才答不出來調查了什麼。

國民黨議員葉元之說，哪個政黨一直在講餵毒餵藥？新聞都可以查得到，哪個政黨一直散佈4月中旬就有陳情？這是造謠，違反社會秩序維護法，請警察局務必送辦；到底學生體內的苯巴比妥到底從何而來，檢方都還沒公佈，民進黨一堆人就咬定是教保員餵毒，造成全國家長恐慌，也讓辛苦的教保員遭受質疑，請民進黨向教保員道歉。

副書記長劉美芳說，自己在6月6號口誤說4月1999陳情，兩天後立即在黨團記者會澄清道歉為5月中旬，卻遭到民進黨從賴清德總統參選人、新北立委、再到議員們刻意散佈假訊息，影射疑似市府吃案，自己在今日議會鄭重鞠躬道歉，也呼籲民進黨也要比照道歉。

黃心華說，陳乃瑜議員質詢市長沒有讀完整本專案報告，卻還能在議場問出什麼時候新北做稽查，甚至沒有引用正確的條例來質詢，簡直就是不用功、不用心。