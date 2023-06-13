快訊

林飛帆退出立委選舉 民進黨北市黨部點名「他」可參選

媒體人曝調解內幕不撤文 林智堅律師發聲明「追究法律責任」

藍「新血戰力」聚立法院提訴求 邱臣遠：新瓶裝舊酒

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
民眾黨立法院黨團總召邱臣遠。 圖／聯合報系資料照
民眾黨立法院黨團總召邱臣遠。 圖／聯合報系資料照

國民黨北中南立委參選人今天齊聚立法院，並提出進國會七訴求，包含高端解密、打詐國家隊、im.B詐騙案、總統赴立法院、國情咨文常態化等，民眾黨立法院黨團總召邱臣遠認為，這些訴求都是新瓶裝舊酒，仍未跳出藍綠惡鬥泥淖。

邱臣遠指出，藍營打著「國會青年改革」形象，但各地參選人提出的訴求，依舊是「新瓶裝舊酒」，沒有跳出藍綠惡鬥泥淖，包含總統到立法院、國情咨文常態化等都是舊議題，也是民眾黨主席柯文哲數月前就說過的。

邱臣遠表示，國民黨、民進黨兩次政黨輪替，人民已經厭惡藍綠意識形態攻防，今天藍營立委參選人提出的訴求，仍是政黨間政策的攻擊與對決，卻對於人民關心的交通改革、司法改革、經濟果實分配、居住正義等議題，以及兩岸、國防、美中台關係等，少有著墨。

邱臣遠說，年輕人面臨「四不一沒有」，存不了錢、買不了房、結不了婚、不敢生小孩等問題迫在眉梢，甚至對未來覺得沒有希望，還要面臨未來少子女化、高齡化的社會問題，生活壓力可想而知，民眾切身議題、關心的問題才是政府應該重視的。

邱臣遠指出，選民已經厭惡了藍綠惡鬥的無限循環，相信人民會做出最好的選擇，民眾黨主張財政紀律、居住正義、經濟繁榮、環境永續等訴求，始終努力並持續為人民把關、監督政府，參選人們都不該淪為政黨意識形態鬥爭的工具，「以民為本」是民眾黨秉持的問政原則。

邱臣遠 民眾黨 立法院

延伸閱讀

新北幼兒園餵藥案引發關注 邱臣遠籲政府儘速釐清

立委邱臣遠批健保署不合理大砍藥價 恐釀更大缺藥危機

再過兩年台灣恐進入「超高齡化社會」 邱臣遠籲政府正視

立委邱臣遠批執政黨把手伸進司法體系 將嚴格監督

相關新聞

P2P平台歸誰監管？立委陳琬惠要政府說清楚

民眾黨立委陳琬惠日前揭露金管會前主委丁克華和im.B吸金犯主嫌曾耀鋒合照，今天再發聲，要丁克華不要閃躲。陳琬惠表示，丁克...

周玉蔻控他恐成「色狼法務部長」 黃國昌嗆下流：直接提告

資深媒體人周玉蔻今天說，據說時代力量前立委黃國昌當年硬上女學生。黃國昌透過臉書反嗆，惡意捏造這種不實內容，周玉蔻真的有夠...

邀陸生來台挨批是統戰樣板 馬英九：為何陸委會愈來愈像共產黨?

北市文化局今天舉辦《世紀擘畫：1920年以來的臺北市長》紀錄片發表會，包含現任市長蔣萬安、歷屆市長柯文哲、吳伯雄、馬英九...

藍「新血戰力」聚立法院提訴求 邱臣遠：新瓶裝舊酒

國民黨北中南立委參選人今天齊聚立法院，並提出進國會七訴求，包含高端解密、打詐國家隊、im.B詐騙案、總統赴立法院、國情咨...

外交部人事異動 陳立國調任外交部常務次長

外交部今添人事異動，行政院核定，現任外交部常務次長俞大㵢調任駐歐盟兼駐比利時大使，現駐歐盟兼駐比利時大使陳立國調任外交部...

性平法滿20年 台灣性騷擾教育卻才要起步

近日從政壇掀起的「#MeToo」風波延燒不止，許多受害者選擇不再隱忍，捍衛自己權利。事件連環爆或許讓人對許多原本具有社會公信力的人感到失望，卻也是一場最好的兩性社會教育。被害者與加害者一起重新面對自我，加害者終究要面對檢驗；被害者過去也許還自我懷疑「這樣被對待不對勁嗎？」、「我被冒犯了嗎？」，如今終可釋懷。更重要的是，手上握有處置權柄的雇主與主管，也在學習新的功課。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦