藍「新血戰力」聚立法院提訴求 邱臣遠：新瓶裝舊酒

國民黨北中南立委參選人今天齊聚立法院，並提出進國會七訴求，包含高端解密、打詐國家隊、im.B詐騙案、總統赴立法院、國情咨文常態化等，民眾黨立法院黨團總召邱臣遠認為，這些訴求都是新瓶裝舊酒，仍未跳出藍綠惡鬥泥淖。

邱臣遠指出，藍營打著「國會青年改革」形象，但各地參選人提出的訴求，依舊是「新瓶裝舊酒」，沒有跳出藍綠惡鬥泥淖，包含總統到立法院、國情咨文常態化等都是舊議題，也是民眾黨主席柯文哲數月前就說過的。

邱臣遠表示，國民黨、民進黨兩次政黨輪替，人民已經厭惡藍綠意識形態攻防，今天藍營立委參選人提出的訴求，仍是政黨間政策的攻擊與對決，卻對於人民關心的交通改革、司法改革、經濟果實分配、居住正義等議題，以及兩岸、國防、美中台關係等，少有著墨。

邱臣遠說，年輕人面臨「四不一沒有」，存不了錢、買不了房、結不了婚、不敢生小孩等問題迫在眉梢，甚至對未來覺得沒有希望，還要面臨未來少子女化、高齡化的社會問題，生活壓力可想而知，民眾切身議題、關心的問題才是政府應該重視的。

邱臣遠指出，選民已經厭惡了藍綠惡鬥的無限循環，相信人民會做出最好的選擇，民眾黨主張財政紀律、居住正義、經濟繁榮、環境永續等訴求，始終努力並持續為人民把關、監督政府，參選人們都不該淪為政黨意識形態鬥爭的工具，「以民為本」是民眾黨秉持的問政原則。