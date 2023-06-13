外交部人事異動 陳立國調任外交部常務次長
外交部今添人事異動，行政院核定，現任外交部常務次長俞大㵢調任駐歐盟兼駐比利時大使，現駐歐盟兼駐比利時大使陳立國調任外交部常務次長，二人職務互調，人令自實際到職日生效。
俞大㵢為美國德州A&M大學學士、碩士，外交資歷豐富。他曾任駐日內瓦辦事處長、駐巴拉圭大使，因長年熟悉中南美州事務，2018年接掌外交部拉美司長，2021年6月任外交部常次。
陳立國具台大外文系學士、師大英語研究所碩士學位。1993年起進入外交部，多年來負責對美事務，2017年擔任外交部北美司長，之後轉任駐貝里斯大使、歐洲司長，去年調任駐歐盟兼駐比利時大使銜代表。
陳立國去年10月接替蔡明彥出任駐歐盟兼駐比利時大使，當時蔡明彥返國接任外交部政務次長，蔡明彥今年2月初轉任國安局長。
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