外交部人事異動 陳立國調任外交部常務次長

近日從政壇掀起的「#MeToo」風波延燒不止，許多受害者選擇不再隱忍，捍衛自己權利。事件連環爆或許讓人對許多原本具有社會公信力的人感到失望，卻也是一場最好的兩性社會教育。被害者與加害者一起重新面對自我，加害者終究要面對檢驗；被害者過去也許還自我懷疑「這樣被對待不對勁嗎？」、「我被冒犯了嗎？」，如今終可釋懷。更重要的是，手上握有處置權柄的雇主與主管，也在學習新的功課。

2023-06-13 19:00