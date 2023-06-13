林飛帆退出立委選舉 民進黨北市黨部點名「他」可參選

民進黨日前爆發黨工執行公務時被外包廠商性騷擾，督導相關部門的時任副秘書長林飛帆今宣布退出2024台北市第三選區（中山、北松山）立委選舉。對此，民進黨北市黨部主委張茂楠則回應，會與黨中央討論，尋找大家都可接受的人選，像是前北市議員、僑委會副主委阮昭雄，過去就有意願投入選戰。

民進黨上周公布調查報告，認定林飛帆未違反黨內規章，但外界反彈聲浪不斷，林飛帆今表示，經過審慎思考、跟黨中央反覆討論，他決定退出2024立委選舉。針對這段時間民進黨性平事件的處理爭論導致的社會紛擾，想再次向關心事件的朋友表達歉意，並以高標準負起政治責任。

對於突如其來的退選，打亂民進黨在中山、北松山的立委選戰布局。張茂楠受訪時說「現在輿論壓力很大」，而人選的部分，要和黨中央、長主席賴清德與選對會討論，尋找大家都可以接受的人選。

張茂楠表示，如果由現任議員來參選，可能會違背誠信原則，現在的氛圍不適合。不過阮昭雄之前有意願參選，現在不知道黨中央會不會去徵詢，都可以討論，就看他是不是願意放下僑委會副主委的職務放下，都能多方考慮。