黃國昌批執政黨把大法官當兒戲 草率的程序傲慢的回應

立法院預計明天開始舉行臨時會，處理大法官人事同意權案，時代力量前立委黃國昌今天說，從總統提名到國會同意權審查，時間不到1個月，而且4位被提名人拒絕回答「民間監督司法院大法官人選聯盟」的問卷，如此傲慢的態度，令人感到遺憾。

黃國昌下午在臉書以「草率的程序、傲慢的回應，執政黨把大法官當兒戲？」為題發文指出，沒有意外的話，立法院明天即將召開談話會，排定在6月14日至6月21日審查蔡英文總統所提名的4名大法官。

黃國昌質疑，從總統提名到國會同意權審查，時間不到1個月，如此倉促草率的大法官審查時程，十分令人遺憾，「這種粗暴的作為，不正是過去民進黨在野時與民間團體一起對（前總統）馬英九執政時，提名大法官審查時程的批評嗎？」

黃國昌還說，大法官肩負憲法守護的重任，掌握宣告法律違憲的大權，本該接受公眾監督，然而這次的4位被提名人，卻在公布提名的隔天發表聯合聲明，表明拒絕回答「民間監督司法院大法官人選聯盟」的問卷，如此傲慢的態度，更是令人感到遺憾。

黃國昌說，他不知道這是個別被提名人自主的決定，還是府方的指示，但是自己可以確定，絕對不是台灣公民社會長期以來所追求的價值，或許現在說這些，很多人會覺得是在狗吠火車，但是作為長期關注大法官制度的法律人、一個關心我國憲政體制發展的公民，有些話不得不說。

黃國昌強調，他曾經與許多學者及法律人一起強力批判馬政府的作為，自己不會因為執政的是民進黨，現在就選擇改變標準、噤聲不語。