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林飛帆退選為紛擾致歉 王鴻薇批：仍迴避本身應有責任

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
民進黨前副秘書長林飛帆今退出台北市立委競選，選區對手國民黨立委王鴻薇回應表示，林飛帆的退選聲明中迴避應該有的責任。本報資料照片
民進黨前副秘書長林飛帆今退出台北市立委競選，選區對手國民黨立委王鴻薇回應表示，林飛帆的退選聲明中迴避應該有的責任。本報資料照片

民進黨前副秘書長林飛帆日前獲民進黨徵召參選台北市中山、北松山選區立委，但林飛帆今宣布退選並表示，民進黨性平事件處置過程的爭論導致社會紛擾，他要再次向所有關心此事件的朋友，表達歉意。

該選區的國民黨立委王鴻薇回應表示，林飛帆雖宣布退選，但林飛帆的退選聲明中迴避了他應該有的責任，「他自己（指林飛帆）選不下去卻把責任推給我」，是非常沒擔當的做法。

王鴻薇指出，林飛帆聲明中，道歉並不是針對事件（指民進黨性平案件）本身，反而是說對造成社會紛擾道歉，這樣的說法不是跟新竹市前市長林智堅一樣嗎？要請問林飛帆，「難道你是林智堅嗎？」

王鴻薇並說，自己本身的責任就是按部就班，一步一腳印，以服務和問政表現來爭取民眾最大的支持。

林飛帆 民進黨 王鴻薇

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