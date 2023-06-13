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巴比妥健保年用量400萬筆　藥師公會籲儘速溯源調查

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
藥師公會全聯會副秘書長邱建強表示，巴比妥是合理合法的藥物，早期在治療癲癇上是非常優秀的藥品，切莫汙名化誤解為毒品。本報資料照
藥師公會全聯會副秘書長邱建強表示，巴比妥是合理合法的藥物，早期在治療癲癇上是非常優秀的藥品，切莫汙名化誤解為毒品。本報資料照

新北市板橋某私立幼兒園爆發涉嫌對幼兒餵食「巴比妥」藥物，繼第一波14人檢驗陰性後，今公布12人檢驗結果也為陰性，目前1人檢驗中，但巴比妥藥物來源不明令各界不斷臆測。藥師公會全聯會今發布新聞稿表示，巴比妥為合法合理的藥物，切莫汙名化，也呼籲主管單位進行藥物溯源。

藥師公會全聯會副秘書長邱建強表示，近日幼兒體內驗出巴比妥案鬧得沸沸揚揚，各界對於巴比妥藥物有許多猜測，甚至誤解為毒品，把藥物惡魔化，但巴比妥是合理合法的藥物，早期在治療癲癇上是非常優秀的藥品，甚至抗癲癇藥物、腸胃道、呼吸道都有相關成分；惟後續遭人濫用，成為「紅中」、「白板」等毒品。

根據健保資料統計，巴比妥類藥品在110年度約有400萬筆醫令使用量；複方藥物，現存有效藥證9張，適應症涵蓋胃腸疾病、癲癇、呼吸道疾病，110年度約100萬筆使用量。邱建強強調，巴比妥藥品是管制藥，醫療院所、社區藥局每科流向都要登記，也隨時提供衛生局抽查，相當嚴格，沒有處方不可能流出，目前可能的漏洞，較可能是拿到藥品後未使用的藥品。

藥師公會全國聯合會新聞稿中也呼籲，主管單位應進行藥物溯源，儘速找出幼稚園使用藥物來源，避免外界過度臆測，造成社會恐慌與傷害第一線醫療人員。

巴比妥 癲癇

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