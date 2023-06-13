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影／林飛帆發表聲明退出立委選舉

攝影中心／ 記者曾學仁/即時報導
民進黨前副秘書長林飛帆（圖）下午在民進黨中央黨部發表聲明表示，經過審慎思考以及和黨中央反覆討論，決定退出立委選舉。記者曾學仁／攝影
民進黨前副秘書長林飛帆（圖）下午在民進黨中央黨部發表聲明表示，經過審慎思考以及和黨中央反覆討論，決定退出立委選舉。記者曾學仁／攝影

民進黨前副秘書長林飛帆下午在民進黨中央黨部發表聲明表示，經過審慎思考以及和黨中央反覆討論，決定退出立委選舉。

林飛帆聲明稿表示:

一、首先，針對這段時間以來，關於民進黨性平事件處置過程的爭論，所導致的社會紛擾，我要再次向所有關心此事件的朋友,表達歉意。

二、雖然中央黨部所做的調查報告，已經釐清事件處理的過程，以及相關的制度缺失，也釐清了我並沒有吃案或包庇。但我想，作為當初督導部門的長官，我仍然應該要以更高標準，負起政治責任。就如同我在報告出爐後說明的：如果我們當時能夠及早覺察制度的缺失，予以改正，那我們或許能夠更早創造一個更友善的環境。

三、這段時間以來，我很遺憾看到我的對手持續利用受害者的苦痛，進行雙重標準的政治操作，讓原本應該被聚焦的制度改革，以及如何協助受害者的討論,淪為政治口水與抹黑。針對這樣的攻擊，我當然可以持續與對手來回攻防。但我想這樣的選戰持續進行，傷害的只會是受害者與這場運動

四、這些性平事件的爆發，代表這是社會沉痾已久的議題。但，這也是這個社會集體重新學習的機會。這個運動要達到的目標，應該是要讓受傷的人得到撫慰，加害的人能夠得到懲罰，制度應該持續改革，成為所有人的後盾。我希望我的退選，能夠讓這場性平運動不再受到其他政治口水攻防的干擾，也希望整個社會能聚焦在未來的制度改革，以及我們如何能夠達成一個更平權、更相互尊重的社會。

五、最後，2024年的大選對台灣至關重要。雖然我必須先退出這場選戰，但我要再次感謝這段時間給予我支持與期待的所有朋友。希望我們都能在經歷這波運動之後，得到更深的省思，共同努力，走向一個更好的台灣。

民進黨前副秘書長林飛帆（圖）下午在民進黨中央黨部發表聲明表示，經過審慎思考以及和黨中央反覆討論，決定退出立委選舉。記者曾學仁／攝影
民進黨前副秘書長林飛帆（圖）下午在民進黨中央黨部發表聲明表示，經過審慎思考以及和黨中央反覆討論，決定退出立委選舉。記者曾學仁／攝影

運動 民進黨 林飛帆

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