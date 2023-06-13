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新北幼兒園專案報告 藍綠互批假訊息「狗官」、「渣男」

聯合報／ 記者張睿廷江婉儀劉懿萱／新北即時報導
國民黨新北市林國春指名民進黨新北市議員戴瑋珊亂講，雙方當場吵起來，戴不爽回嗆，「渣男」、「你才要下台」。記者張睿廷／攝影
國民黨新北市林國春指名民進黨新北市議員戴瑋珊亂講，雙方當場吵起來，戴不爽回嗆，「渣男」、「你才要下台」。記者張睿廷／攝影

新北市議會今日開新北幼兒園專案報告，國民黨新北市議員林國春指出，如果5月23日前有家長找過自己，立刻退出政壇。而立委張宏陸提到4月份就有家長打1999，這是假訊息，民進黨議員也應該同樣高標準，以示負責。林國春還點名民進黨議員戴瑋珊在電視上亂批，雙方當場吵起來，戴甚至回罵，「渣男」、「你才要下台」。

林國春說，張宏陸6月7日說4月份就有人播打1999，請問有4月份這件事嗎？新北市長侯友宜回應，沒有啦。

林國春接著說，民進黨又說有1999，這是假訊息，應該比照自己的高標準一樣，他說過如果5月23號前，有家長親自找過自己，就馬上辭職、退出政壇，他敢這麼做，就代表沒有這件事情。林國春說完後，還詢問新北市警察局長廖訓誠，這能不能告發？廖訓誠短回，這個會依照資訊來做。

林國春接著說，造成家長、老師還有社會的人心惶惶，自己當初也問過劉美芳，她說自己口誤，所以向社會大眾道歉。

林國春表示，數位發展部應啟動調查，有沒有打1999，沒想到民進黨的「狗官」，造成大眾人心惶惶，有任何家長公開的到我辦公室直接找自己，或是有通聯紀錄，馬上退出政壇。林國春接著直指民進黨新北市議員戴瑋珊，說戴在節目上亂講。戴瑋珊在台下不滿，回擊「渣男」、「你才要辭職」，藍綠雙方皆支援同黨議員，瞬間吵成一團。

彭佳芸說，林國春竟然罵議員「狗官」，應該嚴厲譴責，做錯事的人沒有資格罵別人。請問5月15日入園稽查，到底稽查了什麼？教育局長張明文回應，每天行動調查都非常多，稽查就是啟動行政調查。

彭佳芸表示，侯友宜當初公開質疑要是學校的還是家長的 是打臉教育局嗎？侯友宜回應，他們在第一時間就偵查，但是檢察官有下令，任何行政調查報告有受限，也不能期待調查權，包括強制採驗，都是檢察官才能做的事情。

侯友宜指出，他們用最高標準，為了保護他們，家長安心才是最重要的，自己還是以家長安心，保護好孩子最重要，學校要立即處理。

林國春 議員

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