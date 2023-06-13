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朱學恒性騷告發自己是算計?蔣萬安:希望未來有完整機制

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天出席「世紀擘畫：1920年以來的台北市長」紀錄片發表會。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天出席「世紀擘畫：1920年以來的台北市長」紀錄片發表會。記者林麗玉／攝影

國民黨北市議員鍾沛君揭露名嘴朱學恒兩度強吻性騷，朱學恒在鍾沛君昨天出面召開記者會前，表示已主動對台北地檢署告發本案，議員苗博雅認為朱學恒的「告發不自首」，是把被害人拖上法庭對打，等同二度傷害。台北市長蔣萬安今被問及此事表示，希望未來都有整體相關機制，北市府也會盡所有最大力量，還給所有被害者一個公道。

蔣萬安今天出席「世紀擘畫：1920年以來的台北市長」紀錄片發表會受訪，媒體問蔣萬安是否有去關心鍾沛君？蔣萬安表示，其實他上周五傍晚，第一時間就有打電話給鐘沛君，為她加油打氣，並對她的勇氣非常欽佩，也希望更多可能遭受性騷的受害者，都能勇敢站將來，不管是提出申訴或各種方式，市府也會盡所有最大力量，還被害者公道。

對於朱學恒自提告是否是為「以訟止謗」，並可能對被害人二度傷害，蔣萬安表示，大家都知道，性騷擾受害者要舉證非常困難，這部分，希望未來都有整體相關機制，包括北市府部分，他已指示人事處及相關單位研擬接下來精進方案，確保申訴管道暢通、審議過程公平公正、審查委員組成份子等要多一點外部委員，最重要希望還給鐘沛君及性騷受害者一個公道。

蔣萬安 朱學恒

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