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新全民國防應變手冊 立委研究大樓地下室竟可容3542人

聯合報／ 記者洪哲政/台北即時報導
國防部今天公布全民國防應變手冊。圖/國防部提供
國防部今天公布全民國防應變手冊。圖/國防部提供

針對今日(6/13)公布的全民國防應變手冊，民進黨立委蔡適應表示，今年版本和去年版本相較，明顯吸取各界給予的指教，不僅內容較為完善，也作出相當具體的修正，他個人給予肯定評價。

蔡適應舉例，這次手冊納入了敵我服裝識別和基礎的受傷自救互救方法都非常受用，去年被質疑的民生物品配售機制也新增了必要時無償配給管道，和實際戰時環境作出呼應。

他指出，手冊第12頁提到全國有8萬9405處防空避難處所，但多數處所基本上就是一般地下室，不僅規劃容納人數過多，許多地方甚至不具備最基本的空氣流通設備。以立法院委員研究大樓為例，地下共3層樓，可容納人數居然高達3542人，明顯不符實際狀況，蔡適應呼籲主管的內政部警政署應再進行通盤盤點。

整體而言，蔡適應認為今年的全民國防應變手冊已經精進許多，各部會和縣市政府應在這樣的基礎下持續將訊息廣布至民間，包含大家關心的全國各縣市急救站、民生必需品配售站、暫時災名收容救濟站詳細地點等等，一同建立更加完善的全民國防量能。

蔡適應 主管 民進黨

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