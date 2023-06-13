傅崐萁涉性騷被點名人在場 郝龍斌：「有看到會制止」

北市文化局今天舉辦《世紀擘畫：1920年以來的臺北市長》紀錄片發表會，邀請歷屆市長出席，前市長郝龍斌被媒體問到，媒體人董成瑜日前指控立委傅崐萁對她性騷擾，並強調當時郝在場，他回應，當天有很多行程，但他沒有記憶，但若有看到這種事情一定會出面制止。

董成瑜日前在臉書發文，稱自己是「資深的被性騷擾者」，文中提到，最後一次被性騷擾是2014年當記者時，一名曾擔任過縣長、現任國民黨立委餐敘席間對她有「抱頭親吻」的疑似性騷行為，後來發文說就是傅崐萁，更點名郝龍斌當時也在場。

郝龍斌今天表示，特別問了秘書，做市長每天有很多行程，發生事情那天他已經跑了很多行程，他沒有記憶，但以他的個性，若有看到一定會出面制止。