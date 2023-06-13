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外交部再傳#MeToo事件 前外交人員控已婚上司傳露點照

傅崐萁涉性騷被點名人在場 郝龍斌：「有看到會制止」

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
立委傅崐萁遭控多年前涉性騷擾，前市長郝龍斌遭點名當時在場，他回應，那場行程已沒有記憶，若有看到一定會出面制止。記者洪子凱／攝影
立委傅崐萁遭控多年前涉性騷擾，前市長郝龍斌遭點名當時在場，他回應，那場行程已沒有記憶，若有看到一定會出面制止。記者洪子凱／攝影

北市文化局今天舉辦《世紀擘畫：1920年以來的臺北市長》紀錄片發表會，邀請歷屆市長出席，前市長郝龍斌被媒體問到，媒體人董成瑜日前指控立委傅崐萁對她性騷擾，並強調當時郝在場，他回應，當天有很多行程，但他沒有記憶，但若有看到這種事情一定會出面制止。

董成瑜日前在臉書發文，稱自己是「資深的被性騷擾者」，文中提到，最後一次被性騷擾是2014年當記者時，一名曾擔任過縣長、現任國民黨立委餐敘席間對她有「抱頭親吻」的疑似性騷行為，後來發文說就是傅崐萁，更點名郝龍斌當時也在場。

郝龍斌今天表示，特別問了秘書，做市長每天有很多行程，發生事情那天他已經跑了很多行程，他沒有記憶，但以他的個性，若有看到一定會出面制止。

郝龍斌 性騷擾 傅崐萁

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