快訊

外交部再傳#MeToo事件 前外交人員控已婚上司傳露點照

聽新聞
test
0:00 / 0:00

邀陸生來台挨批是統戰樣板 馬英九：為何陸委會愈來愈像共產黨?

聯合報／ 記者洪子凱林麗玉／台北即時報導
前總統馬英九7月將邀50位陸生來台參訪，遭官員指控是統戰樣板，馬英九回應，是第一次聽到。記者林麗玉／攝影
前總統馬英九7月將邀50位陸生來台參訪，遭官員指控是統戰樣板，馬英九回應，是第一次聽到。記者林麗玉／攝影

北市文化局今天舉辦《世紀擘畫：1920年以來的臺北市長》紀錄片發表會，包含現任市長蔣萬安、歷屆市長柯文哲、吳伯雄、馬英九、郝龍斌等人都受邀出席，馬英九進場前面對媒體詢問，有官員說他7月將邀請50位陸生是中國統戰樣板，他回應「自己第一次聽到」。

馬英九基金會執行長蕭旭岑在日前宣布，馬英九已邀請包括大陸北京大學、清華大學、復旦大學、武漢大學、湖南大學等5所大學50名學生，在教授陪同下，於今年7月中旬訪問台灣，與台灣5所大學交流，並參訪著名景點與歷史古蹟。

 媒體詢問，有官員說馬英九邀請的50位陸生是中國統戰樣板，馬反問媒體，「你說我們刻意去邀請這種人啊，我第一次聽到，為什麼我們現在陸委會越來越像共產黨？」

另外，馬英九被問到是否跟侯友宜談到九二共識，兩人有無共識？馬英九僅回應，「我們已經有共識」。

馬英九 陸生 北市

延伸閱讀

數百人聖歌懷念 追思蔣經國文膽張祖詒

馬英九邀陸生訪台遭阻 賴士葆：中間人告知馬辦勿送件

邀陸生訪台遭阻 蕭旭岑：邱太三不見馬、稱非主管機關

馬英九邀陸生訪台遭阻 陳以信批：邱太三打臉陳建仁

相關新聞

P2P平台歸誰監管？立委陳琬惠要政府說清楚

民眾黨立委陳琬惠日前揭露金管會前主委丁克華和im.B吸金犯主嫌曾耀鋒合照，今天再發聲，要丁克華不要閃躲。陳琬惠表示，丁克...

周玉蔻控他恐成「色狼法務部長」 黃國昌嗆下流：直接提告

資深媒體人周玉蔻今天說，據說時代力量前立委黃國昌當年硬上女學生。黃國昌透過臉書反嗆，惡意捏造這種不實內容，周玉蔻真的有夠...

邀陸生來台挨批是統戰樣板 馬英九：為何陸委會愈來愈像共產黨?

北市文化局今天舉辦《世紀擘畫：1920年以來的臺北市長》紀錄片發表會，包含現任市長蔣萬安、歷屆市長柯文哲、吳伯雄、馬英九...

私幼餵藥案綠議員猛打市府 侯友宜解釋撤照、道歉原因

新北市板橋某私幼餵藥案延燒，市長侯友宜今臨時赴議會專案報告。民進黨多位議員猛打侯市府處裡消極、侯定調教師餵藥造成恐慌。侯...

傳朱家軍市府顧問陳國君將入侯友宜陣營 蔣萬安回應了

2024大選開跑，國民黨總統提名人侯友宜近期深陷幼兒園餵藥案風波，整體支持度下降，傳出侯陣營近期將擴大決策圈，對外招兵買...

傅崐萁涉性騷被點名人在場 郝龍斌：「有看到會制止」

北市文化局今天舉辦《世紀擘畫：1920年以來的臺北市長》紀錄片發表會，邀請歷屆市長出席，前市長郝龍斌被媒體問到，媒體人董...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦