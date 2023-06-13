邀陸生來台挨批是統戰樣板 馬英九：為何陸委會愈來愈像共產黨?

北市文化局今天舉辦《世紀擘畫：1920年以來的臺北市長》紀錄片發表會，包含現任市長蔣萬安、歷屆市長柯文哲、吳伯雄、馬英九、郝龍斌等人都受邀出席，馬英九進場前面對媒體詢問，有官員說他7月將邀請50位陸生是中國統戰樣板，他回應「自己第一次聽到」。

馬英九基金會執行長蕭旭岑在日前宣布，馬英九已邀請包括大陸北京大學、清華大學、復旦大學、武漢大學、湖南大學等5所大學50名學生，在教授陪同下，於今年7月中旬訪問台灣，與台灣5所大學交流，並參訪著名景點與歷史古蹟。

媒體詢問，有官員說馬英九邀請的50位陸生是中國統戰樣板，馬反問媒體，「你說我們刻意去邀請這種人啊，我第一次聽到，為什麼我們現在陸委會越來越像共產黨？」

另外，馬英九被問到是否跟侯友宜談到九二共識，兩人有無共識？馬英九僅回應，「我們已經有共識」。