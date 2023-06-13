美國支持兩岸推動溝通 鄭文燦：主要障礙來自對岸

AIT台北辦事處長孫曉雅日前表示，台灣最迫切的安全問題，無非是兩岸關係的和緩與緊張，因此支持台灣推動兩岸溝通，也主張台灣要有嚇阻實力。對此行政院副院長鄭文燦指出，兩岸目前主要的障礙「來自對岸片面式的界定」，期待透過對話達到對等目標。

鄭文燦今上午出席中央警察大學112年聯合畢業典禮，致詞完接受媒體訪問，被問及有關孫曉雅提出「美國不會阻止兩岸對話交流」等話，行政院立場為何？我方現行是否願意與對岸溝通？

對此鄭文燦回應，兩岸目前主要的障礙，是來自對岸以片面的方式來界定，包括一中原則、兩岸交流的障礙，目前也是對岸沒有開放，例如旅遊目的地不包括台灣，以及對台灣的農漁產品片面設限等。

鄭文燦說，當然期待透過與兩岸對話，能夠達到對等、互惠的目標，因此也希望北京能夠體認到，兩岸的對等對話是重要的。