柯文哲邀黃國昌當法務部長 王婉諭：你說的白是什麼白…
台灣民眾黨主席柯文哲說，他有意找時代力量前立委黃國昌擔任法務部長，時代力量黨主席王婉諭今天表示，眼前的黑不是黑，你說的白是什麼白，政治可能會因為一時的衝動在一起，但是如果要長遠發展下去，需要更多理性的思辨。
網紅館長陳之漢邀請台灣民眾黨主席柯文哲訪談，柯文哲談到司法改革議題時，不假思索地說，最快的方法找黃國昌當法務部長就好了，不用每一件事情都自己會。
王婉諭上午表示，有一首歌的歌詞是這樣，眼前的黑不是黑，你說的白是什麼白，到底黑跟紅在他們眼裡是什麼看法，苗栗縣長鍾東錦跟中天代表什麼顏色，必須要先把這些價值釐清，再討論合作的可能，這也是社會大眾可能會提出的質疑。
王婉諭認為，政治就像戀愛一樣，可能會因為一時的衝動在一起，但是如果要長遠發展下去，需要更多理性的思辨，與其評論或討論柯文哲與黃國昌合作代表的意義，不如先問清楚他們兩人如何看待顏色、黑金跟法治。
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