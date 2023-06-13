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日排福島核廢水 北海岸漁民批日野蠻要台灣政府站出來

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
日排福島核廢水，基隆、北海岸漁民批日野蠻，要台灣政府站出來為漁民發聲。記者游明煌／攝影
日排福島核廢水，基隆、北海岸漁民批日野蠻，要台灣政府站出來為漁民發聲。記者游明煌／攝影

日本東京電力公司自6月12日上午起，開始測試運作福島核廢水排海的設備，擬將核廢水排入大海，台灣海域亦可能受影響。基隆、北海岸漁民今天表示，對漁業的生態一定有影響，漁民都很擔心，批日野蠻，呼籲台灣政府要站出來為漁民說話。

日本東京電力公司自6月12日上午起，開始測試運作福島核廢水排海的設備，擬將核廢水排入大海，台灣海域亦可能受影響。國民黨立委洪孟楷今喊話民進黨政府，「該發聲就發聲」，不因任何國家而有不同態度。

北海岸漁船船主王國昌表示，日本這次要將含有輻射的大量海水排放到海洋，尤其排放到台灣洋流會經過的地方，只要經過的魚類等任何生物都會被輻射汙染，台灣恐首當其衝。

王國昌說，台灣政府應出面阻止日本政府這樣的野蠻行為，日本這是非常要不得的行為，應有更高規格的處理方式才對，台灣政府應表達強烈的抗議和指責不好的行為。

萬里區王姓漁民表示，「最好是不要排入海水」，漁民大家都有意見，對漁業的生態一定有影響，日本以前浮石飄到台灣的北海岸，漁民就受損很大，浮石還看得到，但如今核廢水是看不到，影響會超過想像。

基隆吳姓船長認為，日本很可惡，這樣排放廢水影響是全台性的，海水會飄到各地，最好不要排入大海。

北海岸資深漁民張永耀說，日本政府要把核廢水排入大海，身為漁民他非常的反對，雖然他們聲稱不會有什麼影響，但漁民都很質疑，看到報導後大家都很擔心。

「台灣政府要站出來為漁民說話，因為漁民靠海吃飯，未來萬一有什麼負面數據出來，或者被驗出什麼有害物質，對台灣漁民傷害就會很大，擔心屆時整個北太平洋會完蛋了」，張永耀呼籲日本政府要三思。

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