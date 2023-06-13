藍立委候選人表態 決心重啟特偵組

「im.B、台南光電案等背後都黑金重重，邀重啟特偵組偵辦，才能重拾民眾對司法的信心！」國民黨18位立委參選人13日在現任立委洪孟楷的帶領下，在立法院議場門口宣示，若當選立委將會推動7大政策，包括重啟特偵組、總統國情咨文常態化、解密高端疫苗採購公文等。立委參選人李明璇說，推動這些措施，才能更好監督執政黨。

上任將徹查國家隊

國民黨18位立委參選人13日身穿白衣、藍色牛仔褲，在立法院門口簽下「7大主張」的政策承諾書，盼爭取民眾支持。高雄立委參選人陳美雅說，高端疫苗採購過程充滿黑箱，讓外界疑惑，若未來能當選，一定要求行政單位解密疫苗採購公文。同為高雄立委參選人的李眉蓁指出，若上任會確保NCC獨立運作。

國民黨基隆立委參選人林沛祥說，民進黨政府成立很多「口號國家隊」，包括「疫苗」、「口罩」與「雞蛋」等，但這些國家隊、辦公室疊床架屋，並沒有解決民眾的困擾，因此未來上任就要對這些辦公室、國家隊進行調查。新北立委參選人廖偉翔強調，以「打詐國家隊」為例，成立之後詐騙反而愈來愈多，民眾難以安心。

將重啟特偵組

台中立委參選人黃健豪提到，近來im.B詐騙、台南光電與5億男童案都沒有調查結果，許多詐騙與開發案背後可能都有政府高層撐腰，民眾對台灣司法的信心逐漸下降，因此未來若上任會推動重啟特偵組。士林大同立委參選人游淑慧則說，上任後一定會要求法務部將死刑定讞者儘速執行，對受害者與社會才公道。

高雄立委參選人李明璇直言，蔡總統執政後不願接受媒體訪問很多天，使各界難以監督，未來若能進入立院會爭取總統國情咨文常態化，還要恢復立院對總統任命閣揆的同意權；新北立委參選人張智倫也說，民進黨政府超徵稅收，若未來能進入國會，一定會更嚴格監督財政使用。

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