綠營力推臨時會過大法官人事 洪孟楷批：全黨護航

4月的時候網路上流行一組太陽能板爬滿藤蔓的照片，位於台南六甲，網友稱其「太陽能墳場」。目前全國類似的廢止農電共生案場超過百場，官方7、8年來對這些廢止案場毫無掌握，不知它們現存狀態，就算太陽能板滿布藤蔓、明顯廢棄，也無法以公權力拆除，原因竟是因為它們「還沒落地」，現今仍無法可管，就這樣放任可能的汙染源存在著。 此案也衍生出一大問題，若是20年後光電案場退場，原本的農地、魚塭或森林還可恢復原本用途嗎？結果是「可能不會」，有可能台灣的農用土地或美好森林，就這樣回不去了…（錄音時間：6/7）

2023-06-13 10:56