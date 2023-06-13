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綠營力推臨時會過大法官人事 洪孟楷批：全黨護航
立法院朝野黨團協商敲定明天舉行臨時會，處理大法官人事同意權案。國民黨立委洪孟楷說，八年前民進黨批當時的馬政府提大法官提好提滿，民進黨團如今做的事情是跨時空打臉，民進黨傾上下之力護航四位大法官。
洪孟楷表示，他本來以為不會有臨時會，民進黨團提出臨時會請求，卻只有大法官同意權，不就坐實只是想要通過大法官名單。
洪孟楷指出，在馬政府時期，當時的民進黨立委如何批評馬政府提名大法官提好提滿，污衊是酬庸，如今民進黨做的事情不就是跨時空打臉，任何政黨都可能執政，民進黨八年前講過的話，言猶在耳，馬上可以反映到現在民進黨團所做的事情，國人都在看，若臨時會只是要過大法官提名，就是民進黨傾上下之力護航四位大法官。
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