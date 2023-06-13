周玉蔻控他恐成「色狼法務部長」 黃國昌嗆下流：直接提告

資深媒體人周玉蔻今天說，據說時代力量前立委黃國昌當年硬上女學生。黃國昌透過臉書反嗆，惡意捏造這種不實內容，周玉蔻真的有夠下流，對於這種被政府標案豢養的無恥側翼，沒有什麼好說的，直接提告。

網紅「館長」陳之漢昨天邀請台灣民眾黨主席、總統參選人柯文哲接受「誰來Talk館」直播採訪，柯文哲在談到司法改革議題時，不假思索地說「最快的方法找黃國昌當法務部長就好了，不用每一件事情都自己會」。

周玉蔻今天在臉書指控，「黃國昌若是做了『柯總統』的法務部長，當年在教室（據說是這樣）裡被他『硬上』（據說如此）的女學生，會不會效法鍾沛君召開記者會控訴色狼部長啊？（嚇死人）」

黃國昌上午在臉書表示，有網友傳訊告訴他，周玉蔻在臉書上抹黑，看完後只能搖頭，惡意捏造這種不實內容，周玉蔻真的有夠下流，對於這種被政府標案豢養的無恥側翼，「沒有什麼好說的，直接提告」。