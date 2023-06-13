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批中央不顧警消健康 新北藍議員：挺警察不要只打嘴砲

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
新北市議會國民黨團今開記者會，議員（左起）林國春、呂家愷、廖先翔批民近黨號稱是警察靠山，但卻在打嘴炮。記者張曼蘋／攝影
新北市議會國民黨團今開記者會，議員（左起）林國春、呂家愷、廖先翔批民近黨號稱是警察靠山，但卻在打嘴炮。記者張曼蘋／攝影

「挺警察，不要只打嘴砲！」新北市議會國民黨團今開記者會，議員批民進黨號稱是警察靠山，但副總統賴清德2018年時任閣揆時曾承諾要修財政收支畫分法，至今仍是零進度，且警察加班費僅170元，低於一般勞工時薪176元，不僅如此，警察退休平均壽命低於一般國人約3.13年，要真正保護一線同仁，才能達到真正國家安全。

國民黨團書記長廖先翔表示，6月15日警察節將至，保護基層警消權益是政府應做的責任，各縣市基層警消經費預算幾乎是照地方制度法、財政收支畫分法編列，導致各縣市面臨的問題不一，警政署今年預算編列245億元，雖是歷年最高，但行政院新設的數位發展部的預算編列就達211億元，更不用說全國員警達7萬多人。

廖先翔質疑，賴清德2018年曾說要修財畫法，但選舉因素，延後至選後才要修法，期間院長從蘇貞昌，到現在的陳建仁，已經跳票5年，「請問何時才要修法？明年1月又要選舉，是不是再度延宕？是不是民進黨心中只有選舉？」

議員林國春也說，今年行政院核定7月起警勤加給提高至15%，警勤加給看起來很多但實際上卻不是如此，今年勞工時薪調升至176 元，調幅為4.8 %，而警特四等的員警加班費僅170元，遠低於一般勞工薪資；一般勞工上班時數第9至10小時，時薪需乘以1.34倍，第11至12小時，時薪需乘以1.67倍，勞工每月合法加班時數為46小時，反觀員警僅170元、加班費每月上限1萬9千元，至少要加班112小時才能領滿，「敢說不是在壓榨基層員警？」

現場也找來衛生福利部陽明院區胸腔內科主治醫師蘇一峰，蘇說，臨床曾遇到一名60歲警衛在景點指揮交通30年，不菸不酒，但肺活量檢查後竟減少四成，後來發現是暴露空氣汙染，導致肺活量成長不足，肺功能檢查預算不會花很多，中央該考量納入基礎檢查，可幫助員警早期偵測是否肺功能異常。

議員呂家愷也說，根據警政署公布「警察人員平均死亡年齡暨健康監測統計」顯示，2020年警察人員退休死亡年齡為78.19，同年國人整體平均壽命為81.32，警察人員整整少3.13年，中央應帶頭重視警消職場健康安全，保障警消職業安全更應落實肺功能檢測，上到中央修法到地方的政策實行，都需攜手合作，保護一線人員才能達到真正國家安全。

衛生福利部陽明院區胸腔內科主治醫師蘇一峰也說，臨床曾遇到一名60歲警衛在景點指揮交通30年，不菸不酒，但肺活量檢查後竟減少四成，中央應重視。記者張曼蘋／攝影
衛生福利部陽明院區胸腔內科主治醫師蘇一峰也說，臨床曾遇到一名60歲警衛在景點指揮交通30年，不菸不酒，但肺活量檢查後竟減少四成，中央應重視。記者張曼蘋／攝影

警察 加班費 時薪

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