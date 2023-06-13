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【專家之眼】美支持對話 綠營別抹紅參加海峽論壇台人

聯合報／ 楊穎超／銘傳大學副教授
陸委會副主委兼發言人詹志宏。 本報資料照
陸委會副主委兼發言人詹志宏。 本報資料照

最近出現了美國將派人赴北京溝通、以及在台協會處長孫曉雅支持兩岸對話訊息。雖然主權國家無須太在意他國說法，但在綠營這麼聽美國老大哥話的前提下，就算自己不努力找機會對話，對於參與海峽論壇交流的眾多台人，應該要停止空泛、只為選舉而分化內部的抹紅。

陸委會老早定調海峽論壇是中共主辦之大型對台統戰平台，呼籲為防範中共對台統戰滲透，傷害我國家主權及民主憲政秩序，提醒我國民眾及團體勿輕易參與。綠委則稱中共不斷派機繞台、打壓台灣，質疑藍營參加是什麼意義；甚至主張，派人參加，就是背叛台灣、背叛人民。

首先要指出的，政府必須依法行政，是民主政治常識。而在民進黨立院過半前提下，有什麼牽涉國安問題，政府一定可讓法律處理，捨此不為，那就是在搞政治，更是想介入明年大選的不良示範。

理論上，海峽論壇加上前身海西論壇，舉辦已逾15年，經歷藍綠不同兩岸政策。讓人不解的是，按綠營視中共統戰可怕的宣傳論述，應該有很多具體危害可說。但至今陸委會只批評中共統戰作為，空泛地講台人參與會傷害我國家主權及民主憲政秩序，卻不公布證據如何。

面對這種傷主權的空泛指責，過去馬政府其實多次反駁，希望綠營指出怎樣傷害例證。外界也只看到綠營曾沿用馬政府曾經被質疑的方式參與國際組織，卻從未正面回答過馬的反駁。

而關於是否傷害民主憲政秩序問題，論壇參與者眾，這個概念又包山包海，綠營若硬要找出具體指涉，應該不算太難，畢竟台灣是個利益多元社會。但問題是，在綠營大力炒作危害前提下，有多少案例可指向海峽論壇呢？最近很巧合的，忽然出現持我國身分證者擔任對岸政協委員的新聞，接著引述對其背景如數家珍的匿名官員介紹，主管機關再稱正了解中，會依法適當裁處。我們當然支持政府依法行政，但該人如果已任對岸職務多時，好奇為何到現在官員才有動作。

而既然多人參與，有各式樣態也是理所當然。政府除了該多舉幾個違法案例外，綠營自己就有現在國安單位服務者參與過論壇，如果真有心，政府何不請他們現身說法，談談當時如何被中共統戰，他們又如何把持得住或幡然悔悟，讓國人更能小心警惕。

至於連參加論壇都被質疑，不禁讓人比較其他負責任政府的作為。美中對抗之烈，最近傳出美加軍艦行經台灣海峽，中共軍艦「鬼切」入航道，只差137公尺就要撞在一起的緊張情況。公認現在美國國力勝過中共，但美國沒有封鎖、甚至假擺姿態，實則拒絕與中共對話。5月派出中情局長赴北京會見中共情報高層、國防部長在亞洲安全峰會上呼籲中共國防軍事領導人開放溝通渠道、國務卿布林肯也計畫盡快啟動訪陸行程。

看來美國會贊成我方與中共對話，而綠營似乎是要兩岸繼續僵持下去。美國在台協會處長孫曉雅近日表示，三位台灣總統參選人都表達與對岸對話的意願，美方絕對支持，也歡迎他們能與大陸官員有更多接觸。陸委會回應指出，政府始終主張兩岸應該不預設前提條件，本於「和平、對等、民主、對話」的原則進行互動往來。

應該點出的是，任何人或團體理應本於中華民國憲法及相關法律規範前提，參與各項國際與兩岸民間互動，如果不是，政府該辦就辦，人民必會支持，除非是政府有不合憲的看法；而陸委會的互動原則說，其實並未考量防範統戰作為。蔡政府到底是真擔心統戰，還只是為選舉藉機抹紅分化台人，並阻礙兩岸民間對話？

仔細想想，把台灣內部分化的問題推給來自外部的統戰，是綠營政府治理失敗卸責的好理由。從黨外以來，就有人開始分化族群，製造對立，為求執政，目標更多，例如軍公教與勞工、老人與年輕人、貧富、地域等等，甚至連打個疫苗，都可以區分出誰是死忠的。西方自由主義注重個人權益，把能否團結問題歸責於政府，民進黨喊爭取個人自由這麼多年，應該好好檢討，為何執政越久，台灣卻越成分裂社會；而人民也該想想，以前均富時代，政府是怎麼團結人民，是什麼樣的民意土壤與政治制度，才養肥了現在所謂的愛台政黨。

中共 美國在台協會 陸委會

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