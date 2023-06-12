柯上館長直播「沒拿郭的錢」「（民眾黨）垃圾不多啦」
網紅「館長」陳之漢今晚邀民眾黨總統參選人柯文哲上直播節目，開場就說要率先捐100萬元，請網友跟風支持，替柯小額募款。是否與鴻海集團創辦人郭台銘談過，請對方幫忙或支持？柯揮手否認，稱「黨成立到現在沒拿過郭的錢」，因為沒有主動討、對方也沒主動，「要給就給，不給就算了」。
柯文哲被問到與郭台銘金門夜會後的感想，他重申，團結一切可團結力量、朋友要多敵人要少，至今沒拿過郭的錢。館長反問：「為什麼要這麼堅持？」柯笑說：「他也不會給我啊。」
柯文哲說，自己沒有主動跟郭台銘討錢，郭也沒有主動要給，他的個性會覺得「跟人家討，漏氣」，對方要給就給，不給就算了。柯並提到，副手三條件「企業家、女性、中南部」仍未變，但不一定全部都要符合，只是有這三項最理想、優先。
有無和郭台銘談到正副總統搭配？柯文哲說，沒有啦，郭參加國民黨初選時已經把話說死，無論結果如何都會支持新北市長侯友宜，很難有退路，「自然就好」；至於區域立委參選人，「是可以找到人選啦，但要找到可以選上的不容易」，因為現在是單一選區，要選上要過50%，不太容易。
館長問，外界有人說民眾黨核心論述混亂，收了一堆垃圾在黨裡？柯文哲妙回「垃圾也不多啦」，有問題的都會清掉，且黨內「正義魔人」很多，看到問題都會檢舉，所以還好。
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