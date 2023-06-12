立委批大法官審查案「霸王硬上弓」 把立法院當立法局

總統府日前公布4位大法官被提名人，立法院朝野黨團今天協商召開臨時會事宜。民眾黨立委陳琬惠指民進黨主導於6月14日召開臨時會，處理大法官人事同意權案，並於6月21日行使大法官人事同意權，審查時間倉促，簡直把立法院當民進黨的「立法局」，霸王硬上弓。

陳琬惠表示，2011年、2015年馬英九總統任內末期兩次提名大法官，雖然遭民間團體和學者批評審查程序草率，但從總統府公布提名人到行使同意權，至少分別還有62天、50天。

陳琬惠指出，蔡英文總統執政後，大法官提名到行使同意權時間之匆促更離譜， 2016年54天、2019年31天，這次僅3周，視大法官審查程序如兒戲。

陳琬惠表示，大法官享有司法體系最崇高地位，掌握國家憲法最終解釋權，並有權將立法院通過的法律宣告違憲，但政府對握有這麼大權柄的大法官人事審查，竟只有1天公聽會、1天審查會，就要朝野立委進行表決，「這不是過水，什麼才是過水？」

陳琬惠指出，立法院監督與民間社會表達意見的空間被壓縮，4位大法官被提名人竟以「尊重立法院」作為擋箭牌，拒絕回覆「民間監督司法院大法官人選聯盟」所提問卷。

陳琬惠表示，作為大法官被提名人，接受公民社會的監督不僅是責任，也能協助立法院進行審查時更加聚焦。否則如此倉促與草率的審查程序，叫人民如何相信4位被提名人真的能作為憲法守護者？

陳琬惠呼籲朝野黨團，在接下來的審查程序中，拿出真槍實彈嚴格審查，絕對不能只是行禮如儀、放水過關。