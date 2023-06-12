立院將開臨時會 民眾黨團籲台美貿易協定改審查案

立法院朝野黨團今天協商，決定6月14日召開臨時會，處理大法官人事同意權案，性平3法等相關法制7月召開臨時會處理。民眾黨立法院黨團總召邱臣遠提出大法官提名嚴加審查、性騷3法納優先法案、台美21世紀貿易倡議改為審查案等3大訴求。

邱臣遠表示，大法官提名引發「親綠」爭議，應嚴加審查，且相關審查也需做更多社會溝通和實質推動，才能解除外界疑慮；蔡英文總統執政7年來，司法改革的失敗是目前民調不滿意度前3名，這次是蔡總統任內最後一次大法官提名，民眾黨立場就是要從嚴審查，用最嚴格標準進行此次臨時會大法官案審查。

近日政壇性騷事件頻傳，衍生修法問題，邱臣遠指出，近來事件凸顯制度性、結構性上的問題，黨內對於性別平等法、性別平等教育法、性騷擾防治法等「性騷3法」相關修法已啟動盤點和研擬作業，盼各黨派也納入未來優先法案，避免更多人受害。

台美21世紀貿易倡議首批協定6月1日簽署，行政院將送入立法院查照，邱臣遠呼籲，行政單位應把查照案改為審查案，透過臨時會方式，盡快在30天內送到立法院讓各政黨審議，尊重民意，讓立委審查協定內容，不要把立法院當成執政黨的橡皮圖章。

邱臣遠表示，未來台美21世紀貿易倡議將談到環保、勞工、農業等深水區議題，要求政府保障國內產業和農民權益，將台美21世紀貿易倡議送到立法院進行實質審查。