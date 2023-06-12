快訊

私幼餵巴比妥稱是「感冒藥」 食藥署盤點管制藥證駁斥

立院將開臨時會 民眾黨團籲台美貿易協定改審查案

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
民眾黨立法院黨團總召邱臣遠今天提出大法官提名嚴加審查、性騷三法納優先法案、台美21世紀貿易倡議改為審查案等三大訴求。圖/邱臣遠國會辦公室提供
民眾黨立法院黨團總召邱臣遠今天提出大法官提名嚴加審查、性騷三法納優先法案、台美21世紀貿易倡議改為審查案等三大訴求。圖/邱臣遠國會辦公室提供

立法院朝野黨團今天協商，決定6月14日召開臨時會，處理大法官人事同意權案，性平3法等相關法制7月召開臨時會處理。民眾黨立法院黨團總召邱臣遠提出大法官提名嚴加審查、性騷3法納優先法案、台美21世紀貿易倡議改為審查案等3大訴求。

邱臣遠表示，大法官提名引發「親綠」爭議，應嚴加審查，且相關審查也需做更多社會溝通和實質推動，才能解除外界疑慮；蔡英文總統執政7年來，司法改革的失敗是目前民調不滿意度前3名，這次是蔡總統任內最後一次大法官提名，民眾黨立場就是要從嚴審查，用最嚴格標準進行此次臨時會大法官案審查。

近日政壇性騷事件頻傳，衍生修法問題，邱臣遠指出，近來事件凸顯制度性、結構性上的問題，黨內對於性別平等法、性別平等教育法、性騷擾防治法等「性騷3法」相關修法已啟動盤點和研擬作業，盼各黨派也納入未來優先法案，避免更多人受害。

台美21世紀貿易倡議首批協定6月1日簽署，行政院將送入立法院查照，邱臣遠呼籲，行政單位應把查照案改為審查案，透過臨時會方式，盡快在30天內送到立法院讓各政黨審議，尊重民意，讓立委審查協定內容，不要把立法院當成執政黨的橡皮圖章。

邱臣遠表示，未來台美21世紀貿易倡議將談到環保、勞工、農業等深水區議題，要求政府保障國內產業和農民權益，將台美21世紀貿易倡議送到立法院進行實質審查。

立法院 邱臣遠 大法官 蔡英文 司法改革 性騷擾

延伸閱讀

立院7月臨時會處理性平法案 政院：盡速提草案

相關新聞

遭性騷尋求正義困難重重 范雲等促修法保護被害人

民進黨立委范雲、蘇巧慧、林宜瑾、劉世芳、吳玉琴等人今天舉行公聽會，指台灣性騷擾相關法制不健全，可說是全面失靈，逼得被害人...

立院將開臨時會 民眾黨團籲台美貿易協定改審查案

立法院朝野黨團今天協商，決定6月14日召開臨時會，處理大法官人事同意權案，性平3法等相關法制7月召開臨時會處理。民眾黨立...

AIT主席來台面試參選人確保無意外 證明美國精準校正台海政策

美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger）日前再度訪台，已是繼4月之後，今年二度訪台，頻率之高實屬罕見，而她抵台後，更難得在媒體前公開表示，希望與總統參選人互動交流，其選前的面試意味濃厚。另外，美國在台協會（AIT）台北辦事處長孫曉雅近來表示，美國支持台灣總統參選人與中國展開對話交流，美方對台灣總統大選的關切之情，溢於言表。 台灣總統參選人赴美國面試，已成歷屆大選的傳統，羅森柏格何必大費周章，非要先跑這一趟？顯然美國對台海情勢的態度正悄悄改變…

鍾沛君被性騷事件 朱立倫：她的確受到很多委屈

台灣「#MeToo」持續延燒，台北市議員鍾沛君事件，是否覺得加害者很誇張及事後是否向鍾關心？對此，國民黨主席朱立倫今天中...

憲兵決標為五輛安維機動指揮車進行電訊指揮設備加改裝

憲兵指揮部以795萬元金額決標憲兵安維機動勤務車車廂加改裝案，全案由神通資訊科技公司得標。

郭台銘繼續全台「走透透」 最高興的就是賴清德、柯文哲

鴻海集團創辦人郭台銘爭取國民黨徵召失利，但上周他仍持續「走透透」，到桃園、去高雄，傳達他為社會、國家做事的初心不變。但，郭台銘及郭董的支持者是否理性的盤算過，郭董愈是全台「走透透」，可能離他想「換人換黨」做看看的初心就愈來愈遠。...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦