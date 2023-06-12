綠能進度大落後 藍：應檢討能源配比

再生能源佔比20%已經確定跳票，美僑商會擔憂，能源進度落後恐影響產業運作！國民黨立院謝衣鳳在12日的記者會表示，不僅是在生能源進度不足的問題，現在中小企業若無法達成ESG的要求，恐陷入營運的困難。國民黨總召曾銘宗呼籲，民進黨不應死守著「非核家園」神主牌，應重新檢討能源配比。

中小企業買不到綠電

國民黨團指出，美僑商會對蔡政府的能源政策感到憂心，無論是「2023年商業景氣調查報告」還是「2023台灣白皮書」，都提出台灣電力供應有不足之虞。曾銘宗說，「2025非核家園」政策的發電結構為：再生能源20%、核電0、燃煤30%、燃氣50%，其實相當難以達成，最後結果就是「缺電」與「電價大漲」。

他強調，2025非核家園做不下去了，所以民進黨總統參選人賴清德才改口稱，「相關單位已有規劃，會將已停機的核能機組維持緊急使用狀況，以備不時之需」。曾銘宗呼籲，在核能安全、以及中央答應核廢料妥為處理之前提下，國民黨團並不反對核能，來確保2300萬人的用電。

國民黨立委謝衣鳳指出，台灣也面臨綠電供應不足的狀況，如台積電買電量大時，其他中小企業可能會買不到電，更無法達到ESG（環境、社會及公司治理），她認為，「這就是台灣高科技產業面臨到的兩難困境」。

再生能源已跳票

台美僑商會日前在《台灣白皮書》中指出，「台灣自從決定逐步廢核以來，未來能源是否供應無虞，高度取決於再生能源開發，以及更加依賴液化天然氣。」台灣白皮書也提到，令人擔憂的是，台灣雖然力求大幅調整能源結構，然而速度遠遠落後，連帶影響產業運作與國家安全。

謝衣鳯指出，根據經濟部能源局的統計數據顯示，2025年再生能源要達到20%已確定跳票。她更強調，現在世界氣候變遷已經是常態，看天吃飯的綠能，例如離岸風電，沒有風的時候怎麼辦？例如水力發電，遇到乾旱期如何能發電，民進黨不應抱著「非核家園」的神主牌，卻不在乎台灣產業發展。

國民黨立委王鴻薇也提出質疑，台電代理董事長曾文生日前說，「台灣不是沒電，只是送不出去」，那麼台電先前為何要以1度10元的高價，緊急向民間買電？既然有電，又高價買電，曾文生董事長的說法不是「不攻自破」嗎？

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