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憲兵決標為五輛安維機動指揮車進行電訊指揮設備加改裝

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
憲兵勤務車輛。圖為示意。圖／取自國防部青年日報
憲兵勤務車輛。圖為示意。圖／取自國防部青年日報

憲兵指揮部以795萬元金額決標憲兵安維機動勤務車車廂加改裝案，全案由神通資訊科技公司得標。

憲兵指揮部今年起籌建5輛具備遠距指揮，快速機動，偽裝及防護性能的機動指揮車，確保國家遭逢緊急事件或其他重大變故時，能實施緊急避難或機動轉移，有效遂行指揮及決策。全案今年完成換裝。

憲兵指揮部表示，795萬元金額決標憲兵安維機動勤務車車廂加改裝案，全案由由神通資訊科技公司得標。

外界判斷是在這5輛機動指揮車輛，安裝軍用通訊鏈路及定位系統。此外，憲兵指揮部為汰換使用超過15年的警備勤務車，今年起以總金額4.7億元，委由國內二家廠商引進200餘輛捷克、美國製車款，預計明年10月底完成履約，現已部分決標，決標金額2億4556萬4400元，委由國內兩家廠商向捷克採購76輛吉普型警備巡邏車、100輛房車型警備巡邏車；26輛四門偵防車將採購美國製車款。

憲兵規畫今年引進144輛各式車輛，明年採購75輛，後年採購59輛偵防機車，提升執勤人員、行車安全與機動能力，提升勤員安全與執行效率。

憲兵 車廂 美國

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