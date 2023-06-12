憲兵決標為五輛安維機動指揮車進行電訊指揮設備加改裝

中國大陸將在6月16、17日舉辦第15屆「海峽論壇」，國民黨將由副主席夏立言率團參與，黨內高層昨天表示，國民黨訪團此行最重要意義，是進一步落實黨主席朱立倫提出的「2D戰略主張」，也就是透過「對話」(dialogue)與「防衛」(defense)，維繫擊兩岸的「和平」；同時證明國、共兩黨可以持續正常的聯繫、溝通管道，這也完全符合台灣民眾希望逐步推動兩岸健康有序交流的民意。不過，此行並無國民黨總統參選人侯友宜的團隊參與。 夏立言此行預計再度與中共政協主席王滬寧會面。大陸將今年設定為「一國兩制」的「民主協商元年」，王滬寧6月5日接見新黨主席吳成典時再強調「和平統一、一國兩制」，大陸前政協主席汪洋在13屆海峽論壇開幕致詞也曾公開提到「一國兩制」。

2023-06-12 12:00