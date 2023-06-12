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美支持與陸對話 侯友宜：「西邊」要穩定 不能像民進黨不對話、不溝通

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
國民黨總統參選人侯友宜今指出，西邊如要穩定，不能像民進黨一樣，都不對話、不溝通，要在友善、尊嚴、對等之下做好經濟發展、學生交流、觀光產業。記者張睿廷／攝影
國民黨總統參選人侯友宜今指出，西邊如要穩定，不能像民進黨一樣，都不對話、不溝通，要在友善、尊嚴、對等之下做好經濟發展、學生交流、觀光產業。記者張睿廷／攝影

美國在台協會（AIT）處長孫曉雅日前表示，支持3位總統參選人與對岸對話。國民黨總統參選人侯友宜昨天表示，「經濟要發展，至少西邊要穩定下來」；侯今受訪時再指出，西邊如要穩定，不能像民進黨一樣，都不對話、不溝通，要在友善、尊嚴、對等之下做好經濟發展、學生交流、觀光產業。

侯友宜說，西邊要穩定，不能像民進黨一樣，不對話、不溝通，起碼要展開對話、溝通、交流，彼此信任之間要互相信任，在對等、尊嚴、友善下，雙方在經濟部分、學生交流、觀光休閒產業能互相互動，緊密連結在一起，兩岸就能穩定下來。

對於退休軍警今表態挺侯，侯友宜表示，軍警本是同家，還是國家至上、保護人民，一生信念就是讓中華民國永續、台灣這塊土地平安，齊聚一起，來面對政府做不好的地方，看到的問題，大家要團結共同解決，他也希望軍警和退休軍警都能得到尊重，用最大的力量守護國家。

侯友宜說，他身為退警的一分子，這些都是兄弟姐妹，用他們的人生顧台灣這塊土地，同樣的心情，今天齊聚一起，要捍衛國家和平、永續、繁榮、安定。

侯友宜 民進黨

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