幼兒園餵藥案 藍黨團發函法務部儘速公布偵辦進度

對於新北市板橋幼兒園餵藥案，國民黨立法院黨團總召曾銘宗今天表示，要求檢調依法儘速調查，不要介入政治攻防。新北市府5月15日已經移送新北地檢署，到現在多久了，是故意拖延讓事件在政治上發酵嗎？

曾銘宗指出，此案已經引發全國幼兒園從業人員恐慌及家長關注，黨團接受陳情，要求檢調儘速查明藥物來源，不要再拖了。

國民黨團書記長謝衣鳯說，新北地檢署從未出面說明，目前調查是否為教保員餵食藥物，導致幼童身上驗有管制藥品。黨團發函法務部，盼法務部請新北地檢署，儘速公布最近偵辦進度，若查明屬實，儘速截斷不當使用途徑，讓全台家長可安心，還給絕大多數兢兢業業的無辜教保員一個公道。

對於民進黨立法院黨團質疑新北市長侯友宜濫用行政資源，製造對立，推給司法機關不做行政調查。曾銘宗說，這是抹黑，新北市從第一天開始，就做行政調查與協助，這是刑事案件，5月15日移送新北地檢署偵辦，新北地檢行政中立不要介入朝野攻防，盡快公布這些藥物來源與屬性。

國民黨新北市議員劉美芳曾說有家長在4月寫信到市長信箱，事後表達是口誤。謝衣鳯說，身為民代，處理地方事務上也許不是記得每一項事情的時序，確實有可能是口誤。