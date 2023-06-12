影／曾文水庫清淤弊案 陳椒華再轟經濟部說謊

時代力量立委陳椒華上午在立法院舉行「水庫清淤合約白紙黑字 經濟部還要繼續擺爛? 」記者會，就曾文水庫清淤弊案再度砲轟經濟部說謊、擺爛。指經濟部長王美花包庇違約的民進黨金主掮客蔡清旭，要求經濟部盡速對違法的廠商鴻欣及宸峰兩家公司解約、求償，勿繼續違法圖利廠商。

陳椒華表示，在上周揭發「曾文水庫清淤弊案」後，經濟部水利署所發出新聞稿載明「鴻欣公司將本標案全部工作轉交由宸峰公司承攬」這說明了水利署也已經承認有違法轉包的狀況。 陳椒華批評新聞稿上面竟然寫「惟因政府採購法除提報不合格廠商外，未規定轉包行為之罰則」 、「另契約亦無繳回已撥價金之規定，至無法據以執行」。指此經濟部的新聞稿，根本就是在說謊、繼續包庇這些金主掮客，把全體國人當笨蛋。