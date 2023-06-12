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影／曾文水庫清淤弊案 陳椒華再轟經濟部說謊

攝影中心／ 記者黃義書／台北即時報導
時代力量立委陳椒華上午在立法院舉行「水庫清淤合約白紙黑字 經濟部還要繼續擺爛? 」記者會，指經濟部長王美花包庇違約的民進黨金主掮客蔡清旭，要求經濟部盡速對違法的廠商鴻欣及宸峰兩家公司解約、求償，勿繼續違法圖利廠商。記者黃義書／攝影
時代力量立委陳椒華上午在立法院舉行「水庫清淤合約白紙黑字 經濟部還要繼續擺爛? 」記者會，指經濟部長王美花包庇違約的民進黨金主掮客蔡清旭，要求經濟部盡速對違法的廠商鴻欣及宸峰兩家公司解約、求償，勿繼續違法圖利廠商。記者黃義書／攝影

時代力量立委陳椒華上午在立法院舉行「水庫清淤合約白紙黑字 經濟部還要繼續擺爛? 」記者會，就曾文水庫清淤弊案再度砲轟經濟部說謊、擺爛。指經濟部長王美花包庇違約的民進黨金主掮客蔡清旭，要求經濟部盡速對違法的廠商鴻欣及宸峰兩家公司解約、求償，勿繼續違法圖利廠商。

陳椒華表示，在上周揭發「曾文水庫清淤弊案」後，經濟部水利署所發出新聞稿載明「鴻欣公司將本標案全部工作轉交由宸峰公司承攬」這說明了水利署也已經承認有違法轉包的狀況。 陳椒華批評新聞稿上面竟然寫「惟因政府採購法除提報不合格廠商外，未規定轉包行為之罰則」 、「另契約亦無繳回已撥價金之規定，至無法據以執行」。指此經濟部的新聞稿，根本就是在說謊、繼續包庇這些金主掮客，把全體國人當笨蛋。

陳椒華指「曾文水庫清淤案的採購契約」，就寫著「廠商不得將契約轉包」 、「廠商擬分包之項目及分包廠商，機關得予審查」。如果「廠商違反不得轉包之規定時，機關得解除契約、終止契約或沒收保證金，並得要求損害賠償」。陳椒華就此契約的條款，要求經濟部應對違法廠商鴻欣及宸峰兩家公司，進行解除契約跟要求損害賠償。

時代力量立委陳椒華上午在立法院舉行「水庫清淤合約白紙黑字 經濟部還要繼續擺爛? 」記者會，要求經濟部盡速對違法的廠商鴻欣及宸峰兩家公司解約、求償，勿繼續違法圖利廠商。記者黃義書／攝影
時代力量立委陳椒華上午在立法院舉行「水庫清淤合約白紙黑字 經濟部還要繼續擺爛? 」記者會，要求經濟部盡速對違法的廠商鴻欣及宸峰兩家公司解約、求償，勿繼續違法圖利廠商。記者黃義書／攝影
時代力量立委陳椒華上午在立法院舉行「水庫清淤合約白紙黑字 經濟部還要繼續擺爛? 」記者會，就曾文水庫清淤弊案再度砲轟經濟部說謊、擺爛。者黃義書／攝影
時代力量立委陳椒華上午在立法院舉行「水庫清淤合約白紙黑字 經濟部還要繼續擺爛? 」記者會，就曾文水庫清淤弊案再度砲轟經濟部說謊、擺爛。者黃義書／攝影

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