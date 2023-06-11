軍校校友會辦黃埔建校迎百年活動 國防部未派員出席

明年是陸軍官校黃埔建軍百年校慶，中華民國中央軍事院校校友總會、軍事新聞研究會偕各軍系社團及各軍事院校校友會，自6月18日起至明年6月黃埔百年校慶日止，依序舉辦24項系列活動，18上午將在台北市政府前廣場，舉辦「黃埔建軍／建校迎百年」啟幕式。但目前為止，校慶的主政部會國防部並未規畫首長與會。

這項活動是因應明年黃埔百年校慶提前暖身，6月18日上午10時，校友總會將假台北市政府前廣場，舉辦「黃埔建軍／建校迎百年」啟幕式，現場將邀請國民黨總統參選人侯友宜致詞，活動中並舉辦「黃埔建軍／建校百年特展」，於當日11時30時分假台北市政府中庭揭幕，屆時也邀請台北市長蔣萬安剪綵。

「黃埔建軍／建校百年特展」是由中央軍事院校校友總會與軍事新聞研究會合辦，展示黃埔陸軍官校經由成都、南京至鳳山四次遷校歷程、民間珍藏抗戰文物、名人墨寶及黃埔來台復校歷史照片首展等計三百餘件，該項特展將持續展出至6月23日中午12時止。傳這項展覽原規劃由陸軍官校派員負責在台復展板的導覽，也不明原因取消。

據了解，考量避免不慎涉入選舉或政治活動。國防部目前並未派任何高階官員將領參與這項「黃埔建軍\建校迎百年」啟幕式，也沒有軍方現役團體如三軍樂儀隊參與。