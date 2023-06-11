外交部證實：吳釗燮擬於6月中出訪捷克

母親無能為力，面對孩子的瑟瑟發抖哭泣，除兩眼呆望外，只能盼有人能伸出援手。失聯移工在台常求助無門，若在台生下孩子，常成所謂的「黑戶寶寶」（或稱「無國籍寶寶」）。無國籍寶寶的數量難實際掌握，若從我國失聯移工數推估，無國籍寶寶的數量實際恐達萬人。這群外貌與台灣小孩明顯不同的孩子，在台不僅得面對異樣眼光，每位孩子真實笑容的背後是一個個破碎的家庭與心。迄今為止，仍無解方。 根據內政部移民署截至今年4月的最新統計，各產業的失聯移工總數為83277人，男為45607人，女為37670人，這群人在台灣的行蹤難掌握，亦常淪「地下產業鏈」的工具，甚或「成為不法業者的勞工奴隸」。故，這群失聯移工常形成連結性高的社群，從中相互找尋心靈依偎，因此有了「愛的結晶」。

2023-06-11 15:00