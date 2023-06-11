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外交部證實：吳釗燮擬於6月中出訪捷克
外交部今日證實，外交部長吳釗燮應邀將於6月中旬出訪捷克，並進行演講。外交部表示，相關活動細節，未來將適時對外說明。
外交部今指出，外交部長吳釗燮應捷克智庫「歐洲價值安全政策中心」（European Values Center for Security Policy, EVC）邀請，預計於6月中旬訪問捷克，出席「2023年歐洲價值高峰會」(European Values Summit 2023)並發表演講。
外交部表示，捷克秉承故總統哈維爾（Václav Havel）尊重民主、自由及人權的立國精神，與台灣理念相近。吳釗燮此行，除了重申兩國基於共同價值的緊密夥伴關係，並將以「One Theater, One World and One Vision 」為題發表演說。相關活動情形，外交部將適時對外說明。
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