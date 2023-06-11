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越南批太平島演習侵犯主權 外交部：完全無法接受

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
太平島。 圖／漁業署提供
太平島。 圖／漁業署提供

越南外交部發言人范秋姮（Pham Thu Hang）稱我國在太平島周邊水域舉行實彈射擊，嚴重侵犯越南主權，外交部表示，完全無法接受。

越南外交部6月8日稱，我國在太平島周邊水域舉行的實彈演習，是嚴重侵犯越南對南沙群島擁有領土主權的行為，威脅海上和平、穩定和航行安全，使南海局勢複雜化的說法。

對於越南政府的發言，外交部說，完全無法接受。中華民國政府重申對南海諸島及其相關海域，享有國際法及海洋法上的一切權利。太平島屬於我國領土，不容質疑，我國政府有權在太平島上及其相關海域，行使作為主權國家的一切權利。

外交部表示，蔡英文總統2016年提出四點原則及五項做法，與國際社會在這個基礎上，共同妥善處理南海議題，願意秉持平等共榮精神，參與南海相關協商機制，與相關國家共同促進南海區域的和平與穩定。

外交部 南海 越南

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