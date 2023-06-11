林智堅母校畢典 校長引哈佛教授名言「品格讓你遠離監獄」

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聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
中華大學昨舉行畢業典禮，校長劉維琪指出，相信同學過去在校期間都因透過CHU1.0來翻轉人生，而CHU2.0則是希望在未來漫長的人生旅途中，畢業生都能堅守品格、投資幸福與體諒他人。圖／中華大學提供
中華大學昨舉行畢業典禮，校長劉維琪指出，相信同學過去在校期間都因透過CHU1.0來翻轉人生，而CHU2.0則是希望在未來漫長的人生旅途中，畢業生都能堅守品格、投資幸福與體諒他人。圖／中華大學提供

中華大學昨舉行畢業典禮，新竹市前市長林智堅曾獲該校傑出校友，母校畢典受關注。校長劉維琪以校名英文縮寫CHU勉勵畢業生，他說，過去CHU1.0版的C代表「Confidence」（自信）、H代表「Heart」（善良心態）、U代表「Uniqueness」（獨特專長），今年他要提出CHU2.0版，鼓勵畢業生「堅守品格、投資幸福與體諒他人」，而品格是人生底線與成功基礎。

劉維琪說，CHU2.0的C代表「Character」（品格），他認為，品格是人生的底線與成功的基礎，並以過去一位哈佛大學名教授在給學生上最後一堂課時，提到「品格讓你遠離監獄」為例，該名教授說他的MBA同班同學成績優異，進入財星500大企業工作，後來成為安隆公司財務長，年收入高達1億美元，可說是人人稱羡，後來卻因不能守住底線，冒險去做假帳而被關進監獄，原本一切美好人生都瞬間化成泡影。

H代表「Happiness」（幸福），劉維琪建議學生畢業後要投資幸福，他以《你要如何衡量你的人生》一書內容為例，說明人們習慣將自己的資源和時間投資在短期看得到的成就上，像是工作、學習、娛樂等，往往忽略長期不易看到的經營，像是婚姻、家庭、朋友等，因此往往功成名就後卻婚姻破裂、子女疏離。劉維琪認為，要幸福就得在工作、婚姻和家庭中取得平衡，不能等到事業有成後再來經營，那就來不及了。

U代表「Understanding」（體諒），劉維琪說，畢業生要體諒他人的重要性，他也以《與成功有約》一書中提到的論點「如果不能集體成功，個人的成功也不算成功」來勉勵畢業生。

劉維琪認為，體諒他人就是要用同理心去瞭解別人，進而幫助他人成功，像是同學在校期間參與的USR活動或修習的SDGs課程，都是為了透過體諒他人來幫助他人，使社會更美好、環境更永續，如此個人的成功才有意義。

劉維琪指出，相信同學過去在校期間都因透過CHU1.0來翻轉人生，而CHU2.0則是希望在未來漫長的人生旅途中，畢業生都能堅守品格、投資幸福與體諒他人，進而活出自己期望的人生。

畢業典禮現場包括董事長楊勝翔、創辦人前新竹市長林政則、校友總會長莊明熙夫婦、建築系傑出校友潘天壹、新竹市副市長蔡麗清、日本立山町町長舟橋貴之等人都到場觀禮並給予1525位畢業生最溫暖的祝福。

中華大學昨舉行畢業典禮，校長劉維琪以校名英文縮寫CHU勉勵所有畢業生。圖／中華大學提供
中華大學昨舉行畢業典禮，校長劉維琪以校名英文縮寫CHU勉勵所有畢業生。圖／中華大學提供

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