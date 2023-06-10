視察海安11號演習 蔡英文、管碧玲髮型、服裝九成相似度

蔡英文總統今天上午到高雄港愛河灣，視導「海安11號」演習，美國﹑日本﹑菲律賓3國海巡官員受邀觀禮，內政部維安特勤隊、國防部憲兵特勤隊、海洋委員會海巡特勤隊空勤總隊黑鷹直升機等單位，在蔡英文面前，演練陸域反恐反劫持及海域反恐、反劫船及直升機快速撤離。

蔡英文在海洋委員會主委管碧玲、高雄市長陳其邁陪同視察演習，蔡英文與管碧玲都是穿藍色系的西裝外套，搭配白色上衣、深色長褲，遠遠望去幾乎「撞衫」。

蔡英文說，五年前在高雄創立海洋委員會，將處理海洋事務的層級提升到中央，代表國家對海洋的重視；上個月完成海洋汙染防治法的修法、海洋發展條例的立法，代表政府要積極處理海洋汙染，在兼顧環境永續的同時，為台灣打造優質的海洋產業。

蔡英文表示，近年來政府陸續推動向海致敬的政策，上個月完成海洋汙染防治法的修法，海洋汙染行為的罰鍰最高可處1億元，將開徵海洋污染防治費，並成立海洋污染防治基金，專款專用於海洋污染防治工作。

上個月的海洋發展條例也完成立法，明定政府應寬列推動海洋產業預算，鼓勵、補助國民從事海洋活動，並對海洋事業給予適當的輔導、協助、獎勵或補助。這些努力代表政府要積極處理海洋汙染，在兼顧環境永續的同時，為台灣打造優質的海洋產業。

今天海安11號演習的實兵演練包括「陸域反恐、反劫持演練」及「海域反恐、反劫船及快速撤離演練」。陸域反恐、反劫持演練假設恐怖分子挾持我國重要人士後，與同夥在碼頭集結欲搭船逃離現場，國安單位立即通報高雄港務分公司，由高雄港港口保全委員會通知所有港口設施單位提升全港保全措施，加強人、車、物管控。

警政署與國防部分別調派維安特勤隊及憲兵特勤隊等單位隨即趕抵現場，建築物制高點由憲兵特勤隊部署狙擊手,在命令下達後開槍狙擊恐怖分子，警政署維安特勤隊輪式裝甲車、突擊梯車進場，與恐怖分子發生駁火，順利制伏恐怖份子，憲兵特勤隊使用人員運輸車載送支援人員進場，並以多功能防爆處理機器人排除爆裂物，解除危機。

海域反恐、反劫船及快速撤離演練的狀況是，國際恐怖組織4名成員持偽造證件應徵船員，成功混入國際航線貨輪「大豐輪」，經多日潛伏，計劃在貨輪進港卸貨時挾持船舶，意圖利用大量爆裂物破壞我國高雄港關鍵基礎設施。

海巡署接獲國際情資，經無線電多次聯繫該船，均無回應，研判可能已遭挾持，立刻派出旋翼型無人機進場並實施空中偵察，隨後派出船艇，以攔截航法迫使大豐輪減速並轉向逃逸。

隨後黑鷹直升機搭載特勤人員抵達海域上空並實施空中警戒，吸引恐怖分子目光，恐怖份子對海巡特勤隊員實施掃射。特勤隊3艘突擊艇以戰術縱隊方式秘密接近大豐輪，在空中狙擊手狙殺目標船駕艙上持槍的恐怖分子後，擊艇上的突擊隊員迅速登船攻堅，使用圓盤切割鋸破門攻堅駕艙，並丟擲震撼彈震攝，逮捕恐怖分子。

另一組突擊隊員從黑鷹直升機採取粗繩快速滑降方式，滑降到大豐輪，支援突擊行動。清查船艙後，發現機艙內裝有定時爆裂物，無法安全排除，35噸巡防艇立即接回船上特勤人員及逮捕的恐怖分子，實施撤離行動。